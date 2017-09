Mihael Žgank se bo boril za medalje

1. september 2017 ob 15:46

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Slovenski judoist Mihael Žgank se je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti v kategoriji do 90 kilogramov uvrstil v polfinale.

Žgank se bo v polfinalu pomeril z aktualnim evropskim prvakom Srbom Aleksandrom Kukoljem.

23-letni Žgank je najprej premagal Estonca Kena Kristofferja Kaljulaida, nato pa so padli še Gruzijec Beka Gviniašvili, Rus Husen Halmurzajev, v četrtfinalu pa še branilec naslova in bronasti z zadnjih olimpijskih iger Korejec Donghan Gwak. Tudi ta je bil v borbi z Žgankom v podrejenem položaju in v zadnji minuti je Žgank dosegel še en vazari za polfinale.

Žgank je tako že najmanj izenačil najboljšo moško uvrstitev na največjih tekmovanjih. Roki Drakšič, ki je bil peti kar dvakrat - leta 2007 v Riu in v Parizu 2012 ter v času nekdanje Jugoslavije Filip Leščak - leta 1983 v Moskvi.

V ženski konkurenci je Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kg izpadla po drugem nastopu, Klara Apotekar v kategoriji do 78 kg pa po prvem.

V četrtek je Tina Trstenjak osvojila srebrno medaljo v kategoriji do 63 kilogramov.

Prenos zaključnih bojev si boste lahko od 16.00 naprej ogledali na TVS 2 in na MMC-ju.

