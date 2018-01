Nassar, ki je zlorabljal telovadke, dobil visoko zaporno kazen

Sodnica Aquillina: Ne zaslužite si, da še kdaj pridete iz zapora!

24. januar 2018 ob 20:57

Washington

Sodišče v Lansingu je nekdanjega zdravnika ameriške gimnastične reprezentance med letoma 1996 in 2015 Larryja Nassarja zaradi spolne zlorabe telovadk obsodilo na od 40 do 175 let zapora.

Na sojenju je proti njemu pričalo več kot 150 deklet, domnevnih žrtev, med katerimi je bila tudi štirikratna olimpijska prvakinja iz Ria 2016, Simone Biles.

Za Nassarja to najbrž "smrtna obsodba"

"Ne zaslužite si, da še kdaj pridete iz zapora. Najbrž je to za vas smrtna obsodba," je po izreku sodbe dejala sodnica Rosemarie Aquilina, ki je zaradi svoje brezkompromisnosti že postala senzacija na družbenih omrežjih. Že pred to obsodbo je 54-letni specialist športne medicine dobil tudi 60-letno zaporno kazen, potem ko je priznal, da je posedoval otroški pornografski material.

