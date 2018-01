Med žrtvami spolne zlorabe tudi olimpijska prvakinja Simone Biles

Larry Nassar je bil prisoten na štirih olimpijskih igrah. Med 140 telovadkami, ki obtožujejo Nassarja, so tudi Aly Raisman, Gabby Douglas in McKayla Maroney. Foto: Reuters

Zlorabil jo je reprezentančni zdravnik

16. januar 2018 ob 21:00

Washington - MMC RTV SLO

Več kot 140 ameriških telovadk, med njimi štirikratna olimpijska prvakinja Simone Biles, reprezentančnega zdravnika Larryja Nassarja obtožuje spolne zlorabe.

"Večina me pozna kot srečno, nasmejano in energično dekle, zadnje čase pa ... Počutim se zlomljeno in bolj, kot sem skušala izklopiti glasove v glavi, glasnejši so bili," je začela svoj zapis na Instagramu 20-letna Simone Biles. K izpovedi so jo spodbudile pogumne zgodbe prijateljev in drugih žrtev, kot je dejala: "Ne bojim se več povedati svoje zgodbe. Tudi sama sem med številnimi tistimi, ki jih je Larry Nassar zlorabil."

"Predolgo sem se spraševala: 'Ali sem bila preveč naivna? Ali je bila moja krivda?'" Zdaj pa pozna odgovore: "Ne, ni bila moja krivda. Ne, ne bom in nočem nositi krivde, ki pripada Larryju Nassarju." Nassar je žrtve zvabil k sebi pod pretvezo "posebne obravnave", kar je navedlo več telovadk. "To vedenje je popolnoma nesprejemljivo, odvratno in neprimerno, sploh ker prihaja od osebe, za katero so mi rekli, da je zaupanja vredna."

S prstom je Bilesova pokazala tudi na odgovorne na ameriški gimnastični zvezi: "Ne bom dovolila enemu moškemu in drugim, ki so mu to omogočili, da mi ukrade ljubezen in veselje." Za konec je zahtevala ukrepe, da se to v ameriškem športu nikoli več ne ponovi.



Proti nekdanjemu reprezentančnemu zdravniku prav v teh dneh poteka postopek na sodišču. Glede na napovedi ameriških medijev naj bi sodnik sodbo izrekel že ta teden, 54-letnemu Nassarju, ki je novembra priznal, da je nadlegoval sedem tekmovalk, pa grozi rekordna kazen - tožilci zahtevajo 40 let.

Že decembra je sodišče Nassarja obsodilo tudi zaradi posedovanja otroške pornografije. Takrat je prejel 60-letno zaporno kazen.