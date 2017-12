Slovenci nudili dober odpor Portugalcem

Alen Fetić zatresel lastno mrežo

5. december 2017 ob 21:10

Litija - MMC RTV SLO, STA

Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je na pripravljalni tekmi v Litiji izgubila proti Portugalski z 0:2. Moštvi se bosta še enkrat pomerili v sredo ob 19.00 v Stožicah.

Slovenske nasprotnike je vodil zvezdniški Ricardinho, eden najbolj prepoznavnih igralcev dvoranskega nogometa na svetu, ki je prav danes odigral jubilejno 150. tekmo za izbrano vrsto.

A domači nogometaši se slovitega tekmeca niso ustrašili; Portugalci so imeli sicer pobudo, toda obramba na čelu z razpoloženim vratarjem Damirjem Puškarjem je zdržala začetni pritisk. V nadaljevanju so se razživeli tudi domači, pripravili so si nekaj priložnosti, najlepšo je imel Denis Totošković, pred koncem polčasa pa dve še Rok Mordej, a vratarja Andreja Souse nista premagala.

Drugi polčas je bil podoben, Puškar je imel na začetku veliko dela, a ga je dobro opravljal, domači pa so tudi imeli svoje priložnosti. Toda močan strel Igorja Osredkarja so Portugalci odbili, po še enem njegovem poskusu v 28. minuti pa je Andre Coelho žogo izbil z golove črte. Totošković pa je bil dve minuti pozneje sam dva metra pred golom, a ni zadel.

Avtogol Fetića, vratnica Čujca

Portugalci so nato povedli po avtogolu Alena Fetića, ki je žogo preusmeril v svoj gol, na drugi strani pa je nato Kristjan Čujec zadel le vratnico, z enako mero je štiri minute pred koncem vrnil tudi Andre Coelho. Ob koncu so Slovenci poskusili še z igralcem vratarjem, kar so Portugalci izkoristili za končnih 2:0.

Kljub porazu pa so gledalci v dodobra napolnjeni litijski športni dvorani Slovence za borbeno predstavo nagradili z aplavzom.

FUTSAL



PRIPRAVLJALNI TEKMI



Litija:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA 0:2 (0:0)

Fetić ag.



Sreda ob 19.00 (Stožice):

SLOVENIJA - PORTUGALSKA

A. V.