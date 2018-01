Slovenci vedeli, da je srbska igra brez vratarja precej velika nevarnost

Obe tekmi prvega dne postregli z golom v zadnji minuti

31. januar 2018 ob 09:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko prejmeš zadetek tik pred koncem tekme, nikoli ni prijetno, tako so se počutili tudi v slovenskem taboru po remiju z 2:2 proti Srbiji na uvodnem srečanju evropskega prvenstva v futsalu.

"Ogledali smo si veliko njihovih posnetkov igre brez vratarja. Vedeli smo, da je to precej velika nevarnost," je povedal selektor Andrej Dobovičnik.

Pol minute pred zadnjo sireno je veliki junak Srbov postal Dragan Tomić, ki je zadel od daleč in kronal pritisk gostov v zelo živčni končnici tekme. Dobovičnik svojim varovancem kljub razočaranju ni očital kakšne napačne odločitve v napetih izdihljajih tekme: "Pogledali si bomo posnetek in poskušali ugotoviti, kaj je šlo narobe, da smo prejeli gol. Moram pa reči, da so se vseh stvari, ki smo se jih dogovorili za zadnjo minuto, fantje držali. Nekaj izbitih žog z igrišča je bilo le posledica tega, da smo preprosto poskušali zadržati vodstvo do konca."

Naslednji tekmec Slovenije bo v soboto ob 20.45 Italija. Ta bo proti Srbiji igrala v četrtek. "Vse niti imamo še vedno v svojih rokah. Upam, da se bomo dobro spočili in drugo tekmo odigrali še na višji ravni. Ogledali si bomo srečanje Srbija - Italija in se potem poskušali prilagoditi tistemu, kar bomo videli. Skupina je daleč najbolj izenačena, odločale bodo malenkosti."

Ne bi veliko spreminjal taktike

Srbija, ki je pred dvema letoma na prvenstvu v Beogradu Slovenijo premagala s 5:1 in na koncu zasedla 4. mesto, ni presenetila selektorja reprezentance gostiteljev. "Vedeli smo, da je zelo kakovostna ekipa, ki težko prejema zadetke. Predvsem v obrambi je zelo močna, bali smo se njenih protinapadov. Ne bi veliko spreminjal taktike, če bi še enkrat igrali. V zadnjih 12 letih sem se naučil, da je na takšni ravni, kjer so razlike zelo majhne, treba imeti tudi kanček sreče. Glede na to, da je bilo kar nekaj neznank pred tem turnirjem, bi bil pred začetkom tekme verjetno vsaj delno zadovoljen z 2:2. Zdaj pa vsekakor nisem, saj smo imeli v rokah zmago."

Selektor Srbije Goran Ivančić je na novinarski konferenci po tekmi dejal, da ga je pri Sloveniji presenetilo, da je igrala z majhno rotacijo igralcev. Pričakoval je, da bo igrala malo višje in jih prisilila teči, ker so imeli zaradi dveh kaznovanih igralcev kratko klop. Dobovičnik je takšen pristop delno utemeljil tudi s tem, da je Slovenija večji del tekme vodila: "Računali smo, da bomo igrali na podoben način, kot smo. Tekma je bila precej šahovska, ampak glede na to, da smo imeli ugoden izid, smo odigrali korektno. V obrambi je bila igra na obeh straneh na precej visoki ravni, malo pa je manjkalo domiselnosti v napadu."

Srbi čakali na svoj trenutek

Ivančić, ki je obžaloval poceni prejeti drugi zadetek po strelu iz kota, ni mogel računati na Marka Perića in vratarja Miodraga Aksentijevića: "Mladen Kocić in Slobodan Rajčević sta odigrala po 30 minut, bilo je pomembno, da je bil v vsakem trenutku eden izmed njiju na igrišču. Perić nam zelo veliko pomeni in na tekmi proti Italiji bo oba razbremenil. Italijo dobro poznamo, velikih skrivnosti ni, težko je s čim presenetiti. Pričakujem pa veliko višji ritem igre. Italija igra precej visoko, obrambo ena na ena, pritisk ustvarja po celem igrišču. Gotovo bomo morali več teči. Mislim, da bomo na drugi tekmi bolj sproščeni, čeprav je Italija absolutni favorit."

Srbski selektor je poudaril, da je bila prva tekma pred polno dvorano s psihološkega vidika zelo težka za obe ekipi. "To se je videlo predvsem na začetku tekme, bilo je precej živčnosti in ne preveč tveganja. Zaradi pomanjkanja igralcev smo se odločili za taktiko, da ostanemo bližje našemu golu, igrali smo manj atraktivno, nismo mogli pritiskati tekmeca na njegovi polovici in imeti visokega ritma. Morali smo prilagoditi igro stanju, v katerem smo. Edina moja dilema je bila, ali bo Igor Osredkar tesno pokrival Kocića ali klasičnega pokrivanja ena na ena ne bo. Zgodilo se je slednje. Iskali smo globino prek pivota oziroma špice, poskušali čim dlje zadržati žogo in čim manj teči iz zadnje linije. Čakali smo na svoj trenutek in mislim, da je glede na videno neodločen izid realen pokazatelj dogajanja na tekmi."

Poljaki presenetili Ruse

Tudi na drugi tekmi dneva med Rusijo in Poljsko v skupini B, v kateri igra še Kazahstan, so gledalci videli dramatično končnico in izenačenje na 1:1 tik pred koncem ob igri brez vratarja. Michal Kubik je Poljakom zagotovil točko 9 sekund pred sireno. To je sploh prva točka Poljske na EP-jih, kjer po letu 2001 igra šele drugič. Rusija je na zadnjih treh Eurih vselej zasedla drugo mesto, v finalu je klonila tudi na svetovnem prvenstvu v Kolumbiji pred slabim letom in pol. V Stožicah se je tudi zvečer zbralo lepo število gledalcev. Predvsem Poljaki so imeli kar številčno podporo navijačev iz domovine. Po prvem polčasu je bilo 0:0.

Danes sta na sporedu tekmi Portugalska - Romunija (18.00) in Španija - Francija (20.45).

Matej Rijavec