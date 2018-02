Slovenci začeli uspešno braniti bron: Tokić, Jorgić in Kožul do zmage

Slovenci so tokrat brez težav vknjižili prvi točki. Tokić je dvoboj sicer začel nervozno, na začetku prvega niza je zaostajal z 1:5, nato ujel priključek, toda niz vseeno izgubil. V nadaljevanju je bil boljši tekmec in je brez težav prišel do zmage. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenke pa so začele prvenstvo s porazom

27. februar 2018 ob 20:39

Otočec - MMC RTV SLO, STA

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca, bronasta na zadnjem evropskem prvenstvu v Luksemburgu, je uspešno začela nov kvalifikacijski ciklus za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2019 v Nantesu. Na Otočcu je v prvi tekmi skupine A2 s 3:0 premagala Belgijo, po eno točko za Slovenijo so prispevali Bojan Tokić, Darko Jorgić in Deni Kožul.

Slovenci so tokrat brez težav vknjižili prvi točki. Tokić je dvoboj sicer začel nervozno, na začetku prvega niza je zaostajal z 1:5, nato sicer ujel priključek, toda niz vseeno izgubil. V nadaljevanju pa je bil boljši tekmec in je brez težav prišel do zmage.

To je sprostilo tudi druga dva reprezentanta. Jorgić, ki je Cedrica Nuytincka, 45. igralca sveta, premagal že pred letom in pol v Novi Gorici, je sicer prav tako kot Tokić izgubil prvi niz, tudi zaradi smole v njegovem podaljšku, a je to pozitivno delovalo nanj, saj je v nadaljevanju navdušil, spravil gledalce na noge, z zmago pa povsem približal svojo ekipo uspehu. Podvig mu je uspel v tretjem nizu, ko je že zaostajal s 6:10, a nato dobil šest zaporednih točk. Delo soigralcev je nato dokončal Kožul, ki ima nekaj težav s poškodbo roke, toda to se v njegovi igri ni opazilo.