TV SLO 2/MMC: Športno plezanje, finale svetovnega pokala

Štirje slovenski plezalci v finalu

12. november 2017 ob 16:35,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 18:16

Kranj - MMC RTV SLO

Že po tradiciji se svetovni pokal v športnem plezanju končuje s finalom v Kranju. Dogajanje v razprodani dvorani Zlato polje lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju od 17. ure naprej.

Janja Garnbret je že pred koncem sezone ubranila naslov najboljše v seštevku težavnostnega plezanja in kombinacije, tokrat bo poskušala napraviti to, kar ji v Kranju na domači tekmi še ni uspelo: premagati vso svetovno konkurenco.

Garnbretova po treh sobotnih krogih vodi, edina v obeh konkurencah je preplezala tri smeri do vrha, obe kvalifikacijski in polfinalno. V finalu sta nastopili tudi Mina Markovič in Vita Lukan. Za slednjo je kranjska tekma prav posebna, saj gre za njen prvi finale v svetovnem pokalu (v polfinalu so ji priznali osmo mesto ter je v finale napredovala naknadno po pritožbi). "Presenečena in navdušena sem bila, ko sem videla, da je dvorana polna. Odplezala sem, kakor sem, nisem najbolj zadovoljna, a to je bila neverjetna izkušnja," je po finalnem nastopu povedala Lukanova.

Škofic tik pod stopničkami

V moški konkurenci v Kranju je zanesljivo zmagal Avstrijec Jakob Schubert, saj se je edini dotaknil vrha smeri. Schubert je v Kranju osvojil še tretjo zmago. Zmagal je že v letih 2012 in 2013.

26-letni plezalec iz Innsbrucka je v Kranju vodil že po kvalifikacijah, mesto vodilnega je ubranil v polfinalu, v finalu pa je svojo kranjsko premoč pokazal tako, da je edini zahtevno finalno smer splezal prav do finalnega oprimka, ki označuje vrh smeri. Nemec Alexander Megos je osvojil drugo mesto (38+), tretji je bil Rus Dmitrij Fakirjanov (36).

Slovenec Domen Škofic je pristal tik pod stopničkami na nehvaležnem četrtem mestu. Po polfinalu je bil sedmi, v kvalifikacijah je vpisal drugi dosežek, finalno smer je končal z višino 33+.

Škofic je po zanj lanski rekordni sezoni, v kateri je trikrat zmagal ter prvič osvojil tudi skupni seštevek sezone v težavnosti, v tej sezoni ostal brez zmage. Lani je v Kranju bil drugi, v tej sezoni pa je enkrat stopil na stopničke z drugim mestom julija v Villarsu, na uvodni tekmi težavnostne sezone.

Skupni seštevek svetovnega pokala v težavnosti med športnimi plezalci je dobil Francoz Romain Desgranges, ki je z devetim mestom za las ostal brez kranjskega finala. Drugi skupno je Italijan Stefano Ghisolfi, tretji skupno Japonec Keiichiro Korenaga. Škofic, ki se je v tej sezoni soočal s prevelikimi nihanji v formi, je s četrtim mestom na zadnji tekmi sezono končal tudi s četrtim mestom v seštevku discipline.

D. S.