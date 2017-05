Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Peter Kauzer bo na savskih brzicah požel veliko pozornosti. Foto: Reuters Nimam težav, če treniram z drugimi, pa tudi če jim razkrijem kakšno skrivnost. Na koncu pomeni več, če si najboljši od najboljših, ne pa da si najboljši zaradi napak drugih. Potem rezultat dobi čisto drugačno težo. Peter Kauzer Kajakašica Urša Kragelj je ena izmed favoritk za odličje. Foto: Radio Koper Proga je dobro pripravljena in čaka na prihod evropskih kajakašev in kanuistov. Četrtek in petek sta dneva, ki smo ga namenili osnovnošolcem in mlajšim. Pripravili smo jim pester program, v soboto in nedeljo pa pričakujemo največ obiskovalcev na polfinalnih in finalnih tekmah. Jakob Marušič, vodja organizacije Luka Božič bo s Sašom Taljatom odveslal poslovilno tekmo med dvosedi. Foto: Radio Koper VIDEO Na savskih brzicah vse pr... Sorodne novice Na savskih brzicah slovenski "divjevodaši" v boj za medalje EP-ja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V pričakovanju najboljših slalomistov na savskih brzicah

Povodenj povzročila skrbi, a proga je dobro pripravljena

30. maj 2017 ob 13:01

Tacen - MMC RTV SLO/STA

Na savskih brzicah je vse nared za evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah, ki se s slovesnim odprtjem začne v sredo ob 20. uri pred ljubljansko Mestno hišo.

Tekmovalni del evropskega prvenstva se bo začel v četrtek ob 14. uri, ko je na vrsti prvi sklop kvalifikacij, v petek pa bodo že podelili prve komplete kolajn.

Najprej ekipne preizkušnje

V petek bodo kolajne kajakaši in kanuisti lovili v ekipnih preizkušnjah, v soboto in nedeljo pa sledijo še posamične polfinalne in finalne tekme. Slovenski tekmovalci in tekmovalke bodo sodili v glavni krog favoritov za najvišja mesta, njihova pričakovanja pa so pred začetkom prvega vrhunca sezone visoka.

Povodenj povzročila skrbi

Nekaj skrbi je ob koncu aprila organizatorjem povzročila povodenj, ki je uničila del prizorišča, tako da je bilo treba tik pred zdajci izvesti še nekaj nujnih sanacijskih del, a pogled na prizorišče, ki že sije v končni podobi kaže, da je do začetka evropskega prvenstva ostalo le malo.

Proga je dobro pripravljena

"V Tacnu pripravljamo pravi športni spektakel. Odprtje bo 31. maja ob osmih zvečer pred mestno hišo. Program bo pester, saj imamo kar nekaj nastopajočih. V četrtek se na kajakaškem poligonu v Tacnu začenjajo tekme. Proga je dobro pripravljena in čaka na prihod evropskih kajakašev in kanuistov. Četrtek in petek sta dneva, ki smo ga namenili osnovnošolcem in mlajšim. Pripravili smo jim pester program, v soboto in nedeljo pa pričakujemo največ obiskovalcev na polfinalnih in finalnih tekmah," je povedal vodja organizacije Jakob Marušič.

Nastopili bodo športniki iz 24 držav

Na prvenstvu bodo nastopili predstavniki 24 držav, letošnja novost pa je, da bodo postavitev vrat po kvalifikacijskih vožnjah spremenili za polfinale in finale, tako kot je to običaj na tekmah svetovnega pokala. Doslej so na evropskih prvenstvih tekmovalci in tekmovalke namreč veslali na enaki progi v vseh fazah tekmovanja.

Kragljeva: Pripravljena sem dobro

Kot vselej bodo Slovenci med glavnimi favoriti za najvišja mesta, med njimi tudi kajakašica Urša Kragelj, ki se je z lanskega evropskega prvenstva na Slovaškem vrnila s srebrno kolajno. "Pripravljena sem dobro. Na novinarski konferenci pred dvema mesecema sem rekla, da potrebujem ravno dva meseca, da se fizično pripravim tako, kot sama mislim, da se moram. S fizičnega vidika mi je uspelo. Evropsko prvenstvo je tako ali tako posebna tekma, ker je doma. Želja po dobrem rezultatu je velika. Na tem delamo jaz in verjetno tudi vsi ostali. Tu ne bo preračunljivosti, saj sem videla, kako veslajo tekmice in kaže, da so res dobro pripravljene," je dejala Kragljeva, ki bo v svoji konkurenci imela tudi družbo Eve Terčelj in Ajde Novak.

Na članskem prvenstvu bodo prvič veslale tudi tri predstavnice v konkurenci kanuistk. Slovenske barve bodo zastopale Nina Bizjak, Alja Kozorog in Lea Novak.

Kauzer bo požel veliko pozornosti

Še posebej veliko pogledov bo uprtih v Petra Kauzerja, dobitnika srebne olimpijske kolajne v Riu de Janeiru. Hrastničan je pohod na svetovni vrh začel pred dvanajstimi leti, na evropskem prvenstvu, ki je bilo prav tako organizirano v Ljubljani. Takrat je bil drugi. Najboljši slovenski kajakaš je čas pred evropskim prvenstvom izkoristil tudi za skupne treninge z najboljšimi tujimi slalomisti. "Nimam težav, če treniram z drugimi, pa tudi če jim razkrijem kakšno skrivnost. Na koncu pomeni več, če si najboljši od najboljših, ne pa da si najboljši zaradi napak drugih. Potem rezultat dobi čisto drugačno težo," je povedal Kauzer. Poleg Petra Kauzerja bosta na EP-ju med kajakaši veslala še Martin Srabotnik in novinec Žan Jakše.

V konkurenci kanuistov bodo nastopili Benjamin Savšek, Anže Berčič in Luka Božič, slednji bo s Sašem Taljatom odveslal tudi poslovilno tekmo med dvosedi.

Vstopnice na voljo v predprodaji

Vstopnice so v preprodaji na voljo v turističnih agencijah Kompas in M Holidays, nato pri vhodu na prizorišče. Paket vstopnic za štiri tekmovalne dni v predprodaji stane 12 evrov, na prizorišču bo cena 15 evrov, cena vstopnice za posamični dan je 4 evre, na dan tekmovanja pa 5 evrov. Otroci do 15. leta starosti imajo prost vstop.

