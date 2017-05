Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Predstavila se bo tudi svetovna prvakinja v težavnostnem plezanju Janja Garnbret. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V soboto prenos plezalnega spektakla s Kongresnega trga

Od 20. ure v živo na TV SLO 2 in MMC-ju

17. maj 2017 ob 14:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljubljana bo na Kongresnem trgu v soboto prvič gostila mednarodno tekmovanje serije masters v športnem plezanju v disciplini balvani. Nastopili bodo najboljši plezalci z vsega sveta.

Med povabljenimi sta tudi najboljša slovenska balvanska plezalca Janja Garnbret in Jernej Kruder. Tekmovanje bo potekalo dva dni. Kvalifikacije bodo v Kopru, polfinale in finale pa na Kongresnem trgu v Ljubljani. Polfinale se bo začel ob 13. uri, finale pa bo v soju žarometov z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. Zmagal bo plezalec, ki bo v finalnem delu tekmovanja v najmanj poskusih preplezal največje število balvanov.

Tekmovanje je odprtega tipa, kar pomeni, da se nanj lahko prijavijo vsi, ki bodo v letu 2017 dopolnili 15 let. V polfinale se bo uvrstilo deset najboljših plezalk in plezalcev iz kvalifikacij ter deset plezalk in plezalcev, ki se bodo tekmovanja udeležili s posebnim povabilom organizatorja. V večernem finalu bo nastopilo 12 tekmovalcev, šest najboljših plezalk in šest najboljših plezalcev iz polfinala. Zmagovalca bosta prejela ček v vrednosti 3.000 evrov.

Organizacijo tekmovanja je podprla Planinska zveza Slovenije, za postavitev balvanskih smeri pa bo skrbela ekipa pod vodstvom Kranjčana Anžeta Štremflja. Ambasador tekmovanja je Celjan Jernej Kruder, ki je lani kot drugi na svetu preplezal sloviti Es Pontas na Majorki.

Kruder je pred plezalnim spektaklom aprila poskrbel še za en podvig. Lastnoročno, brez pomoči varovalnih vrvi, je v promocijske namene preplezal spodnji obok zunanjega kraka ljubljanskega Tromostovja.

V primeru zelo slabe vremenske napovedi bodo polfinale in finale izpeljali v nedeljo.

R. K.