Video: Tudi Katanec v verigi, ki je žogo "pripeljala" do Stožic

Do začetka evropskega prvenstva še 218 dni

26. junij 2017 ob 20:08,

zadnji poseg: 26. junij 2017 ob 23:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Rade Mijatović je sredi Ljubljane z žogo začel skoraj sedem kilometrov dolgo štafeto do Stožic, kjer bo od 30. januarja do 10. februarja evropsko prvenstvo v futsalu.

V prestolnici se je zbralo več kot 150 posameznikov, ki so povezani z evropskim prvenstvom. Glavni zvezdnik dogodka je bil Miguel Sayago Marti, bolj znan kot Miguelin, najboljši igralec lanskega EP-ja v Srbiji. Dosegel je šest zadetkov. Miguelin zelo spoštuje tudi slovensko reprezentanco in upa, da bo tako kot Španija prišla v finale. Marca lani je Slovenija v dodatnih kvalifikacijah za SP v Mariboru senzacionalno premagala Španijo z 1:0, tudi na povratni tekmi pa se je dolgo dobro upirala in na koncu klonila s 5:1.

"Slovenska selekcija je zelo napredovala, ima odlične igralce, ki so zelo borbeni. Takšne tekmece je treba spoštovati. Če k temu dodamo še domače občinstvo, se bomo morali proti Sloveniji zelo potruditi," je povedal Miguelin, ki je pred pol leta postal oče in želi čim več časa preživeti s sinom.

"Naziv najboljšega igralca na zadnjem prvenstvu mi veliko pomeni, še pomembnejša pa je bila naša moštvena zmaga, ki smo si jo zelo želeli," je dodal 32-letnik iz Palme de Mallorce, ki od leta 2011 igra za Murcio. Ta je v letošnji sezoni španskega prvenstva izpadla v polfinalu, drugič zapored pa je osvojila španski pokal.

Mijatović: Vse teče po načrtih

"Kar zadeva priprave, smo tam, kjer moramo biti. Torej izvajamo promocijske aktivnosti pred začetkom EP-ja, vse druge zadeve pa tudi tečejo popolnoma po načrtih, tako da ni nobenih težav," je povedal predsednik NZS-ja Mijatović, ki je z Miguelinom začel verigo, ki je potovala do Stožic. Ob sedemkilometrski štafeti od uradnega odštevalnika v središču Ljubljane do Arene Stožice je sodeloval tudi selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec.

"Mesto je danes izvedelo za dogodek, novi ljudje so spoznali, kaj se bo pozimi dogajalo v Ljubljani. Z optimizmom lahko pričakujemo evropsko prvenstvo," je dodal kapetan slovenske reprezentance Igor Osredkar. Slovenci, ki so lansko prvenstvo končali po predtekmovanju, pred tremi leti v Belgiji pa so igrali v četrtfinalu, bodo priprave na domače prvenstvo nadaljevali septembra, ko se bodo pomerili z Nemci.

Na EP so ob Sloveniji že uvrščene Španija, Portugalska, Italija, Rusija, Azerbajdžan, Ukrajina in Kazahstan. Za preostala štiri mesta se bodo v septembrskih dodatnih kvalifikacijah potegovale reprezentance Gruzije, Madžarske, Hrvaške, Romunije, Srbije, Poljske, Češke in Francije. Žreb parov bo 6. julija na sedežu Uefe v Nyonu.

Na tekmi novinarjev 6:6

Ponedeljkov dogodek v Stožicah sta sklenili zanimivi tekmi na asfaltnem igrišču ob dvorani. Najprej so se pomerili beograjski in ljubljanski šolarji (U-13), nato pa je bilo še srečanje ambasadorjev prvenstva Mileta Ačimovića in Milivoja Simeunovića, ki sta vodila ekipi novinarjev. Ačimović za "bele" zaradi težav s kolenom ni igral, Simeunović, prvi slovenski dvoranski nogometaš, ki je uspel v tujini, pa je "modrim" skupaj z Miguelinom po visokem zaostanku pomagal do prijateljskega remija 6:6. Ob potezah obeh mojstrov futsala so lahko obiskovalci prireditve res uživali.

T. O., M. R., foto: BoBo