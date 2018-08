Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bled po 1. septembra gostil okrog 500 triatloncev iz več kot 20 držav. Foto: www.trisport-klub.si Dodaj v

1. septembra na Bledu praznik triatlona

Za rekreativce 300 m plavanja, 13 km kolesa in 3,3 km teka

23. avgust 2018 ob 20:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ker je najlepši," je verjetno najpogostejši odgovor na vprašanje, zakaj se toliko triatloncev vsako leto odloči za nastop na Triglav triatlonu Bled.

Na Bledu bo v soboto, 1. septembra, spet praznik triatlona v Sloveniji – Triglav triatlon Bled. Na eno izmed najlepših triatlonskih preizkušenj zadnja leta pride okrog 500 športnikov iz več kot 20 držav, celo iz Avstralije, Nove Zelandije, Turčije, Mehike, Norveške in Havajev.

Tudi letos bo udeležba imenitna, saj je blejski triatlon med drugim tudi finalna prireditev mednarodnega pokala Alpe Adria (nastopajo triatlonci iz Avstrije, Italije, Hrvaške in Slovenije) kot tudi Pokala štirih narodov (Avstrija, Nemčija, Italija, Slovenija).

Slovenski tekmovalci se bodo na olimpijski distanci pomerili tako za naslove državnih prvakov kot za superpokal Triatlonske zveze Slovenije.

Otroci bodo tekmovali v cici akvatlonu, rekreativci v triatlonu za vsakogar, specialisti v štafetnem triatlonu za podjetja in združenja, najmlajši v tekmi poganjalčkov.

Središče dogajanja je veslaški center v Mali Zaki, na okoliških cestah pa tekmovalci kolesarijo in tečejo.

Prireditev je namenjena ne le tekmovalcem, ampak tudi vsem prijateljem rekreacije: triatlon za vsakogar je sestavljen iz 300 m plavanja, 13 km kolesarjenja in 3,3 km teka, to pa so razdalje, ki jih zmore vsak, ki trenira že enkrat ali dvakrat tedensko.

T. O.