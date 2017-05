Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Štartnina za tek je znašala 30 evrov, prireditelji pa so na koncu zbrali 11.800 evrov, kar je lepa pomoč pri nakupu otroškega endoskopa. Foto: Organizatorji Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hop na Grad: zbrali 11.800 evrov za nakup otroškega endoskopa

Zmagovalec traso premagal v dobrih dvajsetih minutah

15. maj 2017 ob 16:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tekaški navdušenci, zaposleni na Pediatrični kliniki v Ljubljani, so s pomočjo športnikov in donatorjev organizirali prvi dobrodelni Hop na Grad in za otroke, ki se zdravijo na Pediatrični kliniki, zbrali 11.800 evrov.

Denar bo šel za nakup otroškega endoskopa. Štart in cilj šestkilometrske trase je bil ob novi Pediatrični kliniki v Ljubljani, seveda so se tekači vmes povzpeli na Ljubljanski grad. Na krajši, dvokilometrski progi, vzpona na grad ni bilo.

Zmagal je Gregor Mlakar (20:12), drugi je bil Luka Banič (20:25), tretji pa Aljaž Paulin (22:03). V ženski konkurenci je bila najboljša Jasmina Jelovšek (22:39), drugo mesto je osvojila Jerca Zajc Šušteršič (24:19), tretjega pa Saša Bučan (25:28).

Nastopilo je 463 tekačev, med njimi tudi nekaj znanih Slovencev. Voditelj Odmevov na TV Slovenija Igor E. Bergant, ki je bil na šestkilometrski trasi sedemnajsti med 131 uvrščenimi.

T. O.