Celjani bodo prvi par točk iskali na Danskem

Tamše: Želimo igrati naš rokomet

22. september 2017 ob 12:30

Celje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja PL bodo skušali prve točke v letošnji Ligi prvakov osvojiti v nedeljo na gostovanju pri Aalborgu.

Tudi Danci so v 1. krogu ostali praznih rok, saj so klonili pri Flensburgu (30:27).

"Aalborg goji dinamičen in zanimiv rokomet. Na tekmi prvega kroga v Flensburgu so vse do 50. minute vodili s tremi, štirimi zadetki razlike, nato pa dokaj nesrečno izgubili, ko so v zadnjem delu tekme zgrešili nekaj sedemmetrovk. Igrajo trdno obrambo 6-0 in so zelo hitri. Čeprav imena njihovega kadra širši javnosti niso znana, pa gre za zelo težkega tekmeca," meni trener Celja Branko Tamše.

"Mi želimo na Danskem igrati naš rokomet, kot ga gojimo ves čas. Torej trdna obramba s hitrimi prehodi v napad in pa visoka disciplina v igri s hitrim vračanjem. Naš cilj je vsekakor dobiti to tekmo. Zavedamo se, da igramo v gosteh in da nas čaka zelo zahtevna tekma, vendar moramo na Dansko oditi z mislijo in željo po zmagi," je še dodal prvi mož celjske stroke.

Igralec Borut Mačkovšek pa napoveudje: "V Aalborgu si ne smemo dovoliti, da bi poceni izgubljali žoge, saj vsako takšno napako njihovi rokometaši kaznujejo s hitrimi protinapadi. Proti Flensburgu v gosteh so pokazali, da se ne bojijo nikogar in gotovo bodo proti nam želeli do prvih točk. Enako željo imamo tudi sami in verjamem v našo ekipo in to, da se lahko iz tega gostovanja vrnemo z dvema točkama."

Vratar Urban Lesjak je z mislimi v lovu na osmino finala: "Odhajamo na zelo zahtevno gostovanje. V primeru, da osvojimo obe točki, bi naredili velik korak k napredovanju v osmino finala. Domačini so značilna skandinavska ekipa z veliko teka, hitro in dinamično igro. Vsekakor imajo tudi nekaj slabosti, ki jih bomo v teh dneh priprav skrbno preučili in jih nato poizkušali kaznovati. Vseeno mora biti na tekmi naše vodilo dobra in trdna obramba ter hiter prenos žoge, da bi dosegli čim več lahkih zadetkov. To bo tokrat še posebej težko, saj se bosta srečali ekipi s podobno miselnostjo."

Liga prvakov, skupina B



Nedelja ob 16.50:

AALBORG - CELJE PL



Sobota:

VESZPREM - FLENSBURG



Nedelja:

PSG - MEŠKOV BREST



KIELCE - KIEL

S. J.