Celjani želijo po Kielcah presenetiti še "nemške leve"

Prvo tekmo pivovarji izgubili le za gol

28. februar 2017 ob 16:23

Celje - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo v četrtek (19.00) v predzadnjem krogu skupinskega dela Lige prvakov gostili Rhein Neckar Löwen, aktualne nemške prvake, ki v Zlatorog prihajajo kot favoriti.

Celjani so dva kroga pred koncem še povsem v igri za osmino finala, a jih čaka težko delo. Najprej "nemški levi", nato pa še Zagreb, ki ima enako število točk kot pivovarji.

Slovenski prvaki so v dozdajšnjih devetih tekmah proti Rhein Neckar Löwnu zmagali le enkrat. A na zadnjem njunem medsebojnem obračunu lani septembra so bili Celjani blizu točki, saj se je tekma končala z 31:30. Gal Marguč je v izdihljajih tekme izenačil, a sta mu sodnika dosodila domnevni prestop in ostalo je pri zmagi nemške ekipe.

Dokazali smo, da se lahko kosamo z njimi

"Kot vedno razmišljamo zgolj o našem naslednjem tekmecu in to je zdaj aktualni nemški prvak. Zavedamo se, da gre za zelo kakovostno zasedbo, ki je sposobna premagati vsakega nasprotnika. Na prvi tekmi smo dokazali, da se lahko kosamo z njo, tudi na njihovo igro sedem proti šest v napadu. V tem elementu so nekakšni pionirji na evropski sceni in jo zelo dobro prakticirajo. Rhein-Neckar Löwen prihaja v Celje z željo po zmagi, saj se še vedno poteguje za prvo mesto v skupini. Na nas je, da se na to nalogo maksimalno pripravimo in se jim s kakovostno obrambo ter preudarno igro v napadu postavimo po robu ter poskusimo vsiliti naš slog igre. V tem primeru smo lahko konkurenčni nemški zasedbi," je dejal strateg celjske ekipe Branko Tamše.

Zarabec: Če bomo pravi, se nimamo česa bati

"Imamo možnosti za zmago, a vsi v ekipi se moramo maksimalno razigrati in se prikazati v najlepši luči. Rhein-Neckar Löwen je odlična zasedba, a mi moramo gledati na svojo igro, na naše naloge, zmanjšati število napak, nato pa korak za korakom stopati proti uspehu. Če bomo pravi, potem se nimamo česa bati," je povedal ideolog celjske ekipe Miha Zarabec, medtem ko je krožni napadalec Kristian Bećiri dodal: "Proti nemški zasedbi, ki ima resnično vrhunske igralce, nas čaka težka naloga. Na bližnji tekmi bo veliko zadev moralo iti v naš prid, najbolj pomembna pa bo naša igra v obrambi."

V celjskem taboru upajo, da se bo v četrtek zbralo čim več njihovih privržencev in jih glasno spodbujalo, tako kot so to počeli pred desetimi dnevi, ko je v Zlatorogu nekoliko presenetljivo klecnil evropski klubski prvak Kielce.

LIGA PRVAKOV



13. KROG, skupina A



Četrtek:

KADETTEN - VESZPREM

Petek:

FLENSBURG - BJERRINGBRO

Sobota:

KIEL - BARCELONA

WISLA PLOCK - PSG



Vrstni red: Barcelona 22, PSG 20, Veszprem 14, Flensburg in Kiel po 11, Wisla Plock 8, Bjerringbro 6, Kadetten 2.





Skupina B

Četrtek ob 19.00:

CELJE PL - RHEIN NECKAR

Sobota:

PICK SZEGED - ZAGREB

KRISTIANSTAD - KIELCE

MEŠKOV BREST - VARDAR

Vrstni red: Vardar 18, Rhein Neckar 17, Kielce 16, Pick Szeged 13, Meškov Brest 12, Celje PL in Zagreb 7, Kristianstad 6 točk.

Zmagovalca skupin se uvrstita v četrtfinale, ekipe od 2. do 6. mesta pa v osmino finala.

A. V.