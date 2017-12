Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Jaka Malus je dosegel šest golov. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Celje v Ligi Seha premaga... Dodaj v

Celje ostaja nerešljiva uganka za Gorenje

Štirje igralci dosegli po šest golov

10. december 2017 ob 19:24

Celje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so zmagali v slovenskem derbiju 10. kroga Lige Seha, Gorenje so premagali z 31:27 (16:12).

Celjska zasedba po šesti zmagi ostaja na tretjem mestu na lestvici, pred njo sta le Vardar in Meškov Brest. Velenjčani so šesti.

Gorenje je Celjane nazadnje premagalo davnega 4. decembra 2013. Tokrat je bilo gostiteljem enakovredno le do 16. minute (9:9). Ti so nato naredili delni izid 4:0 in povedli s 13:9, pozneje so največ vodili s 16:11, ob polčasu pa je bilo 16:12.

Izbranci Branka Tamšeta so imeli tudi v drugem polčasu vse niti igre v svojih rokah, velenjsko obrambo so prebijali z vseh položajev, si v 45. minuti priigrali že osem zadetkov prednosti (27:19) in tekmo mirno pripeljali do konca.

V celjski ekipi sta bila najučinkovitejša Jaka Malus in Kristian Bečiri, v velenjski Alem Toskić in Matjaž Brumen, vsi so dosegli po šest golov.

Celje bo v prihodnjem krogu v sredo gostovalo pri Meškovu iz Bresta, Gorenje pa bo gostilo vodilni Vardar, ki ima po desetih krogih stoodstotni izkupiček.

10. krog:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - GORENJE

31:27 (16:12)

1.500; Malus in Bečiri po 6, Mačkovšek 4, Razgor, Grošelj in Kodrin po 3, Marguč 2, Lesjak, Vujović, Anić in Dušebajev po 1; Toskić in Brumen po 6, Verdinek 4, Potočnik 3, Cehte, Markotić in Kleč po 2, Grebenc in Pejović po 1.

NEXE - ZAGREB 29:30 (13:12)



VARDAR - METALURG 31:24 (12:14)



MEŠKOV BREST - TATRAN PREŠOV 32:26 (14:15)



Danes:

DINAMO PANČEVO - VOJVODINA

Lestvica:

VARDAR 10 10 0 0 30 MEŠKOV BREST 9 7 0 2 21 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 10 6 2 2 20 ZAGREB 10 6 1 3 19 ------------------------------------ TATRAN PREŠOV 10 5 1 4 16 GORENJE VELENJE 9 3 2 4 11 METALURG 10 3 0 7 9 NEXE 10 1 3 6 6 DINAMO PANČEVO 9 1 1 7 4 VOJVODINA 9 1 0 8 3

