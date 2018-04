Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Borut Mačkovšek je bil s šestimi zadetki najboljši strelec Celja. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Koper držal korak do sredine drugega polčasa, nato Celje dodalo plin

Celjani so se vrnili na prvo mesto na lestvici

25. april 2018 ob 22:08

Celje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na preloženi tekmi 2. kroga končnice Lige NLB doma premagali Koper 2013 s 30:25 (16:15).

Celjani so bili tako še drugič v štirih dneh boljši od Koprčanov, v soboto so jih ugnali v polfinalu pokala v Ljutomeru. Še v 46. minuti je bil izid izenačen, na semaforju je kazalo 23:23, nato pa so gostitelji v desetih minutah dosegli šest golov, varovanci Veselina Vujovića le enega in zadnjih pet minut je bilo le formalnost.

Borbeni Primorci so že v prvem delu pokazali, da v Celje niso prišli z belo zastavo. Večji del so sicer zaostajali, vendar vedno, ko so domači ušli za nekaj golov (največja prednost je bila pri izidu 10:6), so se hitro približali. V 27. minuti so z golom Grege Krečiča tudi izenačili na 13:13.

Na odmor so gostitelji odšli z golom prednosti (16:15), v 36. minuti pa jim je začela teči voda v grlo, saj so gostje z golom Adama Bratkoviča povedli z 18:19. To je bilo njihovo drugo vodstvo na tekmi, a hkrati tudi zadnje. Prvaki so dodali plin, v 45. minuti vodili s 24:23, v 54. pa z 28:23 in osvojili zmago, ki jih je kljub še eni tekmi manj vrnila na prvo mesto, pred Ribnico imajo točko prednosti.

Drugi polčas je zaznamovala tudi poškodba Thomasa Postogne, ki je v polnem teku z glavo trčil v vratnico, ko je hotel preprečiti zadetek prek celotnega igrišča. Na srečo se je vse skupaj končalo zgolj s pretresom in bolečinami.

V celjski ekipi je bil najučinkovitejši Borut Mačkovšek s šestimi zadetki, na drugi strani jih je Bratkovič dosegel sedem.



Liga za prvaka, preložena tekma:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - KOPER 2013

30:25 (16:15)

Mačkovšek 6, Razgor 5; Bratkovič 7.

6. krog, sobota ob 19.00:

KRKA - RIKO RIBNICA

Ob 20.00:

URBANSCAPE LOKA - CELJE P. L.

Nedelja ob 20.15:

KOPER 2013 - GORENJE



Liga za obstanek, 6. krog:

HERZ ŠMARTNO - MARIBOR BRANIK

25:25 (13:17)

Četrtek ob 20.00:

JERUZALEM ORMOŽ - GROSIST SLOVAN



Petek ob 19.30:

DOBOVA - TRIMO TREBNJE

Lestvica za prvaka: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 4 3 1 0 38 RIKO RIBNICA 5 2 2 1 37 KOPER 2013 5 3 1 1 31 GORENJE VELENJE 4 0 0 4 31 URBANSCAPE LOKA 5 2 0 3 27 KRKA 5 2 0 3 25 Lestvica za obstanek: MARIBOR BRANIK 6 3 1 2 25 JERUZALEM ORMOŽ 5 2 1 2 24 TRIMO TREBNJE 5 1 0 4 20 DOBOVA 5 4 0 1 19 GROSIST SLOVAN 5 3 1 1 15 HERZ ŠMARTNO 6 1 1 4 11

M. R.