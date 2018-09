Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rokometaši Krke so se tako veselili zmage v superpokalu Slovenije, ko so skalp vzeli favorizirani ekipi Celje Pivovarna Laško. Na uvodu DP-ja pa so osvojili točko. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Za uvod v državno prvenstvo remi Krke in Ribnice

Rokometaši začeli sezono 2018/19

9. september 2018 ob 20:47

Novo mesto - MMC RTV SLO

Rokometaši Krke, novopečeni zmagovalci superpokala Slovenije, so na uvodni tekmi državnega prvenstva osvojili točko proti Riku Ribnici (27:27).

Ribničani so tekmo začeli z vodstvom 3:0, Novomeščani pa so jim odgovorili s štirimi zaporednimi goli. S podobno mero, le da s tremi goli po vrsti, so jim vrnili gostje, nato pa se je tekma nekoliko umirila. Riko Ribnica je vodila z dvema ali tremi goli in držala vajeti igre v svojih rokah.

V 32. minuti je pobegnila na +4 (15:11), a se krkaši niso predali. V 40. minuti so zaostanek prepolovili, dve minuti pozneje pa izenačili na 18:18. Gostje so štiri minute pozneje spet vodili z dvema goloma prednosti (21:19), v 48. minuti je bilo spet izenačeno.

Riko Ribnica je v zadnjih desetih minutah spet povedla s tremi goli prednosti, Krka pa je našla odgovor in izid v 55. minuti izenačila na 24:24. Po 26:26 v 59. minuti je prvi minuto odmora vzel gostujoči trener Siniša Markota, po njej so njegovi varovanci prek Tilna Strmljana povedli, takoj pa je "time out" klical domači strateg Mirko Skoko. Ta je njegovi ekipi koristil, saj je David Didovič postavil končnih 27:27.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

1. NLB LIGA, 1. krog

KRKA – RIKO RIBNICA 27:27 (11:14)

L. Rašo 7 (3), Didovič in Pršina po 5; Strmljan 6 (3), Knavs 5 (2).

Sedemmetrovke: 3/3; 5/5.

Izključitve: 10 min; 2 min.

Odigrano v soboto:

DOBOVA – MARIBOR BRANIK 23:28 (11:15)

Bura 5; Medved 9, Celminš 5.

DOL TKI HRASTNIK – URBANSCAPE LOKA 23:25 (10:12)

Brilej 6; Vrbinc 7, Jamnik 4.



SVIŠ IVANČNA GORICA – TRIMO TREBNJE 24:19 (13:9)

Stopar 6, Knez 5; Mar. Kotar 4.

Sreda ob 19.00:

JERUZALEM ORMOŽ – GORENJE VELENJE

17. oktober:

KOPER 2013 – CELJE PIV. LAŠKO

D. S.