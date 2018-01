Video: Po remiju s Čehi slovenski fantje odhajajo domov

24. januar 2018 ob 14:47,

zadnji poseg: 24. januar 2018 ob 18:27

Varaždin - MMC RTV SLO

Rokometaši Slovenije ne bodo zaigrali v polfinalu letošnjega evropskega prvenstva na Hrvaškem, saj so na tekmi s Čehi, ki bi jo morali dobiti, remizirali (26:26).

Slovenski rokometaši proti Čehom niso prikazali najboljše igre. Večji del tekme jih je v obup spravljal izjemni vratar Tomaš Mrkva (18 obramb), ki je branil vse mogoče in nemogoče. V obrambi so bili zlasti v prvem polčasu premalo agresivni, v napadu večkrat brez idej.

Igra se je nato v nadaljevanju popravila, v uvodnih minutah drugega polčasa so prvič povedli, še nekaj minut pred koncem so vodili za dva zadetka, a so Čehi hitro izenačili in poskrbeli, da sta se reprezentanci razšli brez zmagovalca.

Slovenija bi morala za preboj v polfinale najprej premagati Češko, nato pa upati na ugoden razplet ostalih tekem. Drugi pogoj je bil zmaga Danske nad Makedonijo, tretji pa remi na tekmi med Španijo in Nemčijo. Slovenci po remiju odhajajo domov in ne bodo odigrali niti tekme za 5. mesto.

Mrkva slovenske fante spravljal v obup

V uvodnih minutah igra slovenske reprezentance ni stekla, za kar je zaslužna čvrsta češka obramba, na čelu z zelo razpoloženim vratarjem Tomašem Mrkvo, ki je varovance Veselina Vujovića spravljal v obup. Od prvih 13 strelov nasprotnika jih je ubranil kar osem, vključno s sedmih metrov, ko je poskusil mrežo zatresti Blaž Janc. Čehi so medtem brez večjih težav prebijali medlo slovensko obrambo, hitro so povedli za štiri zadetke.

Stehlik izključen v 19. minuti

V 19. minuti je bil zaradi grobega prekrška nad Markom Bezjakom izključen Jan Stehlik, kar pa se v igri Čehov ni pretirano poznalo. Še naprej je med vratnicama kraljeval Mrkva, ki je najprej zablestel z dvojno obrambo, nato je veselje preprečil še Borutu Mačkovšku. Medtem je prednost na drugi strani na +5 (7:12) povišal Stanislav Kasparek.

Po zaostanku za pet golov v igro Zarabec

Vujović je hitro reagiral, v igro je poslal Miho Zarabca, njegova ekipa je hitro dosegla dva zadetka, ponudilo se ji je še nekaj priložnosti, da še bolj zareže v prednost Čehov, ki pa jih je po zaslugi slabo izdelanih napadov zapravila. K sreči se je na drugi strani igrišča v vratih razigral tudi vratar Urh Kastelic, ki je ubranil nekaj strelov nasprotnika in Slovenijo obdržal v igri.

V 29. minuti izključen še drugi Čeh

Čehi so bili v obrambi preveč agresivni, minuto pred koncem prvega polčasa je bil zaradi udarca v Bezjakovo glavo izključen še drugi češki rokometaš, Leoš Petrovsky. Slovenci so uspeli prednost stopiti na -1 (11:12), v zadnjem napadu prvega polčasa je Mrkva z novo obrambo po strelu Darka Cingesarja iz protinapada preprečil izenačenje.

Strelski mrk in prevlada Čehov

Slovenci so v uvodnih minutah drugega polčasa izid hitro izenačili (13:13 in 14:14), za prvo vodstvo na tekmi je v 36. minuti poskrbel Zarabec (15:14). Za 16:15 je zadel Vid Kavtičnik, nato pa je sledil strelski mrk, ki je trajal kar nekaj minut. Čehi so našli luknje v slovenski obrambi, na krilih Ondreja Zdrahale in Tomaša Čipa jim je uspel delni izid 5:0, znova so povedli za štiri gole (16:20).

Marguč razigran v končnici tekme, a premalo za zmago

Kar je uspelo Čehom, je v naslednjih minutah delno tudi Slovencem. Namreč, delni izid 4:0. Kavtičnik, Marguč, Igor Žabić in Cingesar so poskrbeli za izenačenje na 20:20, sledila je napeta končnica, v kateri se je razigral Gašper Marguč. 27-letni Celjan je dvakrat zadel s sedmih metrov, nato je Mrkvo premagal še za prednost dveh zadetkov (26:24), a so se Čehi znova vrnili in izenačili na 26. Zadnji napad Slovencev za morebitno zmago je s prekrškom v napadu zapravil Kavtičnik, rezultat je do konca ostal nespremenjen.

SKUPINA II

SLOVENIJA - ČEŠKA 26:26 (11:12)

Slovenija: Kavtičnik, Marguč (3) in Zarabec po 5, Cingesar 3, Bezjak in Potočnik po 2, Mačkovšek, Mlakar, Suholežnik in Žabić po 1.

Češka: Zdrahala (2) 9, Čip 5, Kasparek 4, Mubenzem 3, Bečvar 2, Horak, Hrstka in Zeman po 1.

Sedemmetrovke: 3/4; 2/2

Izključitve: 4 min; 8 min

Rdeči karton: Stehlik 19., Petrovsky 29./oba Češka

Danes ob 18.15:

MAKEDONIJA - DANSKA -:- (12:12)



Ob 20.30:

NEMČIJA - ŠPANIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Lestvica: DANSKA 4 3 0 1 +6 6 ČEŠKA 5 2 1 2 -18 5 ŠPANIJA 4 2 0 2 +20 4 NEMČIJA 4 1 2 1 +2 4 SLOVENIJA 5 1 2 2 +2 4 MAKEDONIJA 4 1 1 2 -11 3



SKUPINA I

SRBIJA - BELORUSIJA 27:32 (11:16)

Nenadić 7; Pukhovski 9, Jurnjok 5.

Danes ob 18.15:

ŠVEDSKA - NORVEŠKA -:- (11:12)

Ob 20.30:

HRVAŠKA - FRANCIJA

Lestvica: FRANCIJA 4 4 0 0 +23 8 HRVAŠKA 4 3 0 1 +12 6 ŠVEDSKA 4 3 0 1 +12 6 NORVEŠKA 4 2 0 2 +5 4 BELORUSIJA 5 1 0 4 -18 2 SRBIJA 5 0 0 5 -34 0

R. K., Mitja Lisjak