Vujović: Če bi nam sodili pravično, bi imela zdaj Slovenija štiri točke, ne eno

Odmevi po tekmi Slovenija - Nemčija

15. januar 2018 ob 20:44,

zadnji poseg: 15. januar 2018 ob 21:34

Zagreb - MMC RTV SLO

"Prvič v zgodovini se je uporabilo neko pravilo, ki ga nihče ne pozna razen sodnikov in delegata. In seveda proti Sloveniji," je po še eni infarktni tekmi na evropskem prvenstvu v rokometu upravičeno besnel selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović.

V Areni Zagreb so Slovenci po golu Blaža Janca šest sekund pred koncem že slavili zgodovinsko prvo zmago nad Nemci na velikih tekmovanjih, ki pa so zahtevali ogled videoposnetka, saj naj bi Blaž Blagotinšek tri sekunde pred koncem nepravilno oviral izvajanja hitrega centra. Litovska sodnika Mindaugas Gatelis in Vaidas Mazeika sta jim po ogledu videoposnetka ugodila in kakšnih deset minut po koncu dosodila sedemmetrovko, ki jo je izkoristil Tobias Reichmann.

Rokometna zveza Slovenije se bo uradno pritožila na končno sodniško odločitev.



T. i. pravilo o oddaljenosti treh metrov

O pravilu, na podlagi katerega je bila dosojena sedemmetrovka, je Vujović dejal: "Eno pravilo v rokometu, za katerega razen sodnikov in delegatov nihče ne ve, pravi, da če od izvajalca sredine v zadnjih sekundah niste oddaljeni tri metre, potem se, ker ni časa za izključitev, piska sedemmetrovka. To je prvič v zgodovini, da se je uporabilo to pravilo. In seveda se je uporabilo proti Sloveniji."

Sodnika sta Nemce vrnila nazaj v igro

A Vujović je bil izjemno kritičen do dela Litovcev tudi že pred to kontroverzno odločitvijo, saj meni, da sta dokaj nebogljene Nemce vrnila v igro. "Videli ste, da so sodniki z delegatom na čelu tekmo pripeljali v izenačeno končnico, ko so si najprej izmislili sedemmetrovko nad Gensheimerjem, ki je nihče ni videl. Pri tem so izključili Kavtičnika, pa potem še Šerbca, ki je protestiral, tako da smo imeli samo štiri igralce na tekmi, kjer niso imeli možnosti, da nas dobijo. Za mene je moja ekipa zmagovalec, pa čeprav smo s tekme odnesli le eno točko. Če bi imeli pravično sojenje (tudi proti Makedoniji), bi Slovenija danes imela štiri točke, a imamo samo eno. To je absurd," se je jezil Vujo.

Želel sem stopiti v gol in se pridružiti cirkusu

"Najhuje je, da se čez nekaj let ne boste spomnili takšnih situacij, ampak bo ostal samo izid. In rekli boste, slabi igralci in slab selektor. In to me boli. Pod takimi pogoji ne vem več, koliko časa bom jaz še vzdržal. Želel sem braniti zadnjo sedemmetrovko, ker so že oni napravili cirkus iz rokometa, zakaj se še jaz ne bi priključil temu. A ker so moji igralci in ljudje okrog mene malo bolj disciplinirani, so želeli, da sprejmem to odločitev. Imamo pravila, za katera niti sodniki ne vedo, kakšna so," je pojasnjeval Vujović.

Lesjak: Hrabri nas dejstvo, da lahko premagamo vsako ekipo

"Zakaj se kritične sodniške odločitve nikoli ne obrnejo v našo korist, je vprašanje za koga drugega. Jaz moram čestitati fantom. Moram čestitati ljudem, ki so dali svoj čas in denar te prišli sem. Dali smo na terenu vse, kar imamo. Hrabri nas dejstvo, da ko smo pravi, lahko premagamo vsako ekipo, tudi Nemce, ki ciljajo najmanj na polfinale. Res smo garali. V drugem polčasu so nas razbijali z igro sedem na šest, sedem na pet. Ampak nič. Gremo naprej. To je tisto, kar nas hrabri. Načrt je še vedno isti. Narediti moramo vse, da smo v igri za polfinale," je dejal vratar Urban Lesjak, ki je zbral devet obramb.

Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1