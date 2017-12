Foto/video: Švedinje previsoka ovira za Slovenke

Osem zadetkov Alje Koren

10. december 2017 ob 18:36,

zadnji poseg: 10. december 2017 ob 22:49

Leipzig - MMC RTV SLO

Slovenske rokometašice so v osmini finala svetovnega prvenstva v Nemčiji izgubile proti Švedinjam s 33:21. Po prvem polčasu je bilo 18:12.

Švedska je kljub nekaj lepim obrambam Amre Pandžić že na začetku tekme v Leipzigu povedla s 4:1, v 12. minuti pa s 7:2. Slovenke niso našle rešitve za obrambo tekmic in so za prvi zadetek potrebovale kar šest minut, prva dva gola je dosegla Ana Gros. Nato se je razigrala Alja Koren in s tremi zaporednimi zadetki na polovici polčasa znižala na 7:5.

Nadaljevanje je bilo znova slabše, po 20 minutah je na semaforju pisalo 12:6, v 27. minuti pa že 15:7. S +8 so Švedinje vodile tudi pri izidu 17:9. V končnici prvega polčasa je Slovenkam v napadu le nekoliko bolje steklo in do odmora so znižale zaostanek na znosnih -6.

V 42. minuti že -10

Na začetku drugega dela so se Slovenke dvakrat še približale na pet golov (18:13, 19:14), nato pa je razlika spet rasla. Grosova ni izkoristila 7-metrovke, po enem izmed številnih protinapadov so si Švedinje prvič priigrale devet zadetkov naskoka (23:14), v 42. minuti je bilo že 24:14, v 45. pa 26:15. Končalo se je s +12 za Skandinavke, ki bodo v četrtfinalu igrale proti sosedam Dankam. Te so z 21:17 izločile gostiteljice Nemke.

Najboljša strelka Slovenk Korenova je dosegla osem zadetkov, pet v prvem polčasu. Pomlajena slovenska izbrana vrsta se vseeno lahko z dvignjeno glavo poslovi od Nemčije, saj je z uvrstitvijo med 16 najboljših izpolnila osnovni cilj.

Švedska stopnjuje formo

Na lanskem evropskem prvenstvu v Stockholmu je Slovenija premagala Švedsko s 25:23, a se ni uvrstila v drugi del tekmovanja, saj je bila to edina njena zmaga na tem prvenstvu. Na SP-ju je v Trierju premagala Francijo, Angolo in Paragvaj, izgubila pa proti Romuniji in Španiji.

Švedska je slabo odprla prvenstvo, saj je izgubila proti Poljski, a nato nanizala štiri zmage nad Madžarsko, Češko, Argentino in v petek presenetljivo tudi nad svetovnimi in evropskimi prvakinjami Norvežankami. Po prvem polčasu so Švedinje zaostajale s 16:18, na koncu pa slavile z 31:28.

Izjava po tekmi

Uroš Bregar, selektor Slovenije: "Na tem svetovnem prvenstvu smo gotovo naredili korak naprej. V devetih dneh smo odigrali šest tekem in v osmini finala se nam je zagotovo poznala tudi krajša klop in preobremenjenost nekaterih igralk. Švedska je bila enostavno boljša. Če pogledam ves turnir, smo lahko zadovoljni, saj smo bili zelo konkurenčni, na šestih dvobojih pa trikrat zmagali."

Osmina finala

Leipzig:

ŠVEDSKA - Slovenija 33:21 (18:12)

1.000; Westberg 8, Hagman 5, Toft Hansen 4; Koren 8 (1), Gros 4, Irman in Amon po 2, Ferfolja, Rudman, Abina, Vrček in Krhlikar po 1.

7-metrovke: 2/2; 1/3

Izključitve: 6 min; 8 min

Nemčija - DANSKA 17:21 (7:11)

Madžarska - FRANCIJA 26:29 (11:14)



Srbija - ČRNA GORA 29:31 (9:14)

Ponedeljek ob 17.30:

ROMUNIJA - ČEŠKA

RUSIJA - JUŽNA KOREJA



Ob 20.30:

JAPONSKA - NIZOZEMSKA

ŠPANIJA - NORVEŠKA

M. R.