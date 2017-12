Slovenke v Leipzigu razmišljajo o "presežku"

Tekma v nedeljo ob 20.30 na TVS 2 in na MMC-ju

9. december 2017 ob 19:32

Leipzig - MMC RTV SLO, STA

Slovenske rokometašice na svetovnem prvenstvu v Nemčiji mirno pričakujejo nedeljski obračun osmine finala proti Švedski. Osnovni cilj so izpolnile, zato bodo neobremenjene poskušale napraviti presežek, to je premagati Švedinje.

Slovenska reprezentanca je nasmejana zapustila Trier. Močno zdesetkana zasedba - iz različnih razlogov so manjkale Miša Marinček, Barbara Lazović, Tamara Mavsar in Polona Barič, ob tem so poleti reprezentančno pot sklenile Sergeja Stefanišin, Nina Jeriček in Maja Užmah - je že v skupinskem delu marsikoga presenetila. Že po uvodni zmagi nad Francijo je bilo jasno, da je zelo blizu preboja med najboljših 16, kar je potrdila na tekmah z Angolo in Paragvajem, spodbudne predstave pa je navkljub porazoma prikazala tudi proti Romuniji in Španiji.

Pred letom dni zmaga Slovenk

Zdaj so na vrsti Švedinje. Njun zadnji medsebojni dvoboj na lanskem evropskem prvenstvu v Stockholmu se je končal s senzacionalno zmago izbrank slovenskega selektorja Uroša Bregarja s 25:23. Za Slovenijo je bila to prva zmaga na medsebojnih tekmah, predtem je izgubila oba kvalifikacijska dvoboja za evropsko prvenstvo v Srbiji 2012 - v Skövdeju z 20:27, v Velenju pa s 23:26.

"Cilj, ki smo si ga zadali pred odhodom v Nemčijo, smo izpolnili, zdaj pa nas čaka dvoboj s Švedsko, ki je v skupini B zasluženo osvojila prvo mesto. Če pogledamo naš prvi del zaključnega turnirja v celoti, potem lahko rečem, da sem zelo zadovoljen, saj smo igrali na visoki ravni z veliko dinamike, igralke pa so se zelo borile," je skupinski del ocenil Bregar.

Po uvodnem porazu Švedinje nanizale štiri zmage

Švedska je veliko pričakovala od lanskega evropskega prvenstva na domačih tleh, na koncu pa je propadla na celi črti in zasedla končno osmo mesto. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Nemčiji pa se je iz grde račke prelevila v laboda. V Bietigheim-Bissingenu je postopoma stopnjevala svojo pripravljenost, po uvodnem porazu proti Poljski je nato nanizala štiri zmage proti Madžarski, Češki, Argentini in Norveški. Po zadnji zmagi nad norveškimi sosedami, ki so v Nemčijo prišle kot absolutne favoritinje in branijo naslov iz Danske 2015, so se Švedinje izstrelile v rokometno orbito, nekateri pa jih celo uvrščajo v najožji krog kandidatk za kolajno.

Vse tekme osmine finala bodo v Leipzigu in Magdeburgu. V nedeljo se bodo pomerile Madžarska - Francija, Srbija - Črna gora (obe tekmi ob 17.30), Slovenija - Švedska in Nemčija - Danska (obe ob 20.30), v ponedeljek pa Romunija - Češka, Rusija - Južna Koreja (obe ob 17.30), Španija - Norveška in Japonska - Nizozemska (obe ob 20.30).

SVETOVNO PRVENSTVO 2018



OSMINA FINALA



Nedelja ob 20.30 (Leipzig):

ŠVEDSKA - SLOVENIJA

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.



NEMČIJA - DANSKA

MADŽARSKA - FRANCIJA



SRBIJA - ČRNA GORA



Ponedeljek:

ROMUNIJA - ČEŠKA

JAPONSKA - NIZOZEMSKA



ŠPANIJA - NORVEŠKA



RUSIJA - JUŽNA KOREJA

A. V.