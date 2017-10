Jan Grebenc bo počival štiri tedne

Na osmih tekmah dosegel 27 zadetkov

7. oktober 2017 ob 17:03

Velenje - MMC RTV SLO

Slovenski rokometni reprezentant in član Gorenja Jan Grebenc, ki si je na tekmi s Kadettnom iz Schaffhausna (31:28) zvil gleženj, bo okreval približno štiri tedne. Za igro pa naj bi bil pripravljen konec novembra.

Grebenc je po poskusu strela na gol dve minuti in pol pred koncem tekme doskočil na tekmečevo stopalo in si poškodoval levi gleženj. Prvi pregledi z magnetno resonanco so pokazali, da gre za tretjo, najhujšo obliko zvina gležnja.

Okrevanje slovenskega reprezentanta, ki bo zaradi nesrečnega dogodka primoran izpustiti oktobrsko akcijo slovenske izbrane vrste, bo predvidoma trajalo okoli štiri tedne, za igro pa naj bi bil dokončno pripravljen konec prihodnjega meseca.

Grebenc je bil na uvodnih štirih tekmah med evropsko klubsko elito eden najučinkovitejših rokometašev med izbranci Željka Babića. S 16 goli je trenutno tretji najboljši strelec črno-rumenih. Skupno je po poletni selitvi v Gorenje Velenje na osmih uradnih tekmah dosegel 27 zadetkov.

Poškodovana tudi Levc in Stojnić

Na seznamu poškodovancev se je Grebenc pridružil prav tako desnemu zunanjemu igralci Vidu Levcu, ki opravlja rehabilitacijo po strgani prednji križni vezi, ter visokoraslemu krožnemu napadalcu Darku Stojniću, ki je avgusta uspešno prestal operacijo ramena. Babiću na desnem zunanjem položaju do nadaljnjega preostaja le Gregor Potočnik ter 17-letna mladinca Jernej Drobež in Tilen Grobelnik.

"Jan Grebenc si je na tekmi v Švici huje poškodoval levi gleženj. Prišlo je do zvina tretje stopnje, pri katerem so se natrgali ligamenti. Zaradi tega ga čaka daljša rehabilitacija, ki bo predvidoma trajala nekje štiri tedne. Šlo bo za konzervativno zdravljenje. Najprej bo potrebno počakati, da oteklina nekoliko uplahni, nato pa bo rokometaš začel aktivno rehabilitacijo z individualnimi vajami," je pojasnil zdravnik Sašo Djurić.

A. V.