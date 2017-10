Velenjčani nepremagljivi, v Rdeči dvorani "padel" favorizirani Skjern

Gorenje na prvem mestu skupine C

1. oktober 2017 ob 16:59,

zadnji poseg: 1. oktober 2017 ob 18:54

Velenje - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja iz Velenja nadaljujejo zmagoviti niz v Ligi prvakov. V Rdeči dvorani so premagali danskega podprvaka, Skjern z 31:29.

Velenjčani so z odlično predstavo prišli do novih dveh točk, na kolena pa so spravili dansko ekipo, ki jo je trener Velenjčanov Željko Babić v intervjuju za MMC označil za prvega favorita v skupini C. Na vrhu te so prav Velenjčani, ki so edina neporažena ekipa.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Niko Medved in Alem Toskić, ki sta dosegla po pet golov, po enega manj sta prispevala Robert Markotić in Matjaž Brumen.

Velenjčani vodili večino srečanja

Prva polovica tekme je bila zelo izenačena. Velenjčanom je sprva manjše težave povzročal Markus Olsson, ki je dosegel uvodne tri gole za dansko zasedbo, a so ga hitro "disciplinirali", z dobro obrambo in raznovrstnimi napadalnimi akcijami pa so v deveti minuti povedli s 6:4. V nadaljevanju so nekajkrat zapravili priložnost za višjo prednost, taktično in tehnični zelo dobro podkovani gosti pa so to domačo "neodločnost" izkoristili in v 18. minuti tekmo postavili v začetno izhodišče (8:8). Do konca polčasa se je odvijal boj za vsako žogo, v rahli rezultatski prednosti pa so bili vselej Velenjčani, a si niso priigrali več kot dva gola prednosti.

Izbranci Babića so prvi polčas zaključili z minimalno prednostjo (15:14), v začetku drugega pa z dokaj strpno igro v napadu imeli danske tekmece v svoji oblasti. A velenjski rokometaši so imeli vse večje težave z agresivno dansko obrambo, zavoljo tega je Babić nekajkrat v igro poslal sedmega igralca v napad. V 41. minuti so jih gosti ujeli (19:19), a nato je "na sceno" stopil vratar Klemen Ferlin, ki je v začetku sezone v zares izjemni formi. Po njegovih izjemnih posredovanjih so si "Ose" v 48. minuti prvič na dvoboju priigrale tri gole prednosti (25:22).

Danska klop je nemudoma zahtevala minuto odmora, a ta ni spremenila razmerja moči na igrišču, Velenjčani so le minuto kasneje po golu Roka Ovnička povedli za štiri gole (27:23). Danci se niso predali, med 50. in 53. minuto so naredili delni izid 3:0 in se povsem približali velenjski ekipi (27:26). V sami končnici so zadeve v svoje roke prevzeli najbolj izkušeni igralci, po zaslugi Matjaža Brumna in Žarka Pejovića so si dobri dve minuti pred koncem priigrali tri gole prednosti (30:27), kar je bila dovolj velika zaloga za tretjo zmago.

Velenjska ekipa bo v prihodnjem krogu v četrtek, 5. oktobra, gostovala pri švicarski ekipi Kadetten Schaffhausen.

Drugi slovenski predstavnik v Ligi prvakov, Celje Pivovarna Laško, je včeraj v velikem slogu osvojil prvo zmago v novi sezoni omenjenega tekmovanja, potem ko so v Zlatorogu z 31:27 premagali favorizirane Kielce, evropske prvake iz leta 2016. Več si lahko preberete tukaj.

LIGA PRVAKOV, 3. KROG

SKUPINA C

GORENJE VELENJE - SKJERN

31:29 (15:14)

DINAMO BUK. - KADETTEN 29:28 (14:12)

ADEMAR LEON - ELVERUM 26:30 (10:12)

Vrstni red: Gorenje 6, Skjern 4, Kadetten, Ademar, Dinamo in Elverum 2.

SKUPINA B

CELJE PL - KIELCE 31:27 (16:12)

MEŠKOV BREST - VESZPREM 26:29 (12:14)

FLENSBURG - PSG 33:29 (13:14)

KIEL - AALBORG 27:26 (13:12)

Vrstni red: Veszprem 6, PSG in Flensburg 4, Celje PL, Kielce, Meškov Brest in Kiel po 2.

SKUPINA A

NANTES - RHEIN NECKAR 26:26 (15:16)

Danes:

VARDAR - ZAGREB

PICK SZEGED - KRISTIANSTAD

WISLA PLOCK - BARCELONA



Vrstni red: Vardar in RNL po 4, Barcelona in Nantes po 3, Pick Szeged 2, Kristianstad in Zagreb po 1, Wisla Plock 0.

SKUPINA D

ČEHOVSKI MEDVEDI - BEŠIKTAŠ 27:29 (17:13)

METALURG SKOPJE - SPORTING 28:27 (17:13)

Danes:

MONTPELLIER - MOTOR ZAPOROŽJE

Vrstni red: Zaporožje, Montpellier in Bešiktaš 4, Sporting in Metalurg 2, Č. medvedi 0.

