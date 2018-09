Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Reprezentant Aleks Vlah je za Koper dosegel štiri gole. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Koprčani v Bonifiki remiz... VIDEO Mičović nasledil Vujovića... Dodaj v

Koprčani v Bonifiki remizirali s Kadettnom

V nedeljo Gorenje z Alingsasom

1. september 2018 ob 22:26

Koper - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Kopra 2013 so na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij Pokala EHF remizirali s Kadettnom iz Schaffhausna (25:25).

Koprčani so velik del možnosti za preboj v nadaljnje tekmovanje zapravili že doma. V prvem polčasu niso znali zaustaviti madžarskega reprezentanta Gaborja Csaszarja, ki je v tridesetih minutah dosegel osem zadetkov oziroma več kot polovico vseh Kadetten Schaffhausna (14:15). V nadaljevanju, ko so imeli vse niti igre v svojih rokah, pa so naredili nekaj katastrofalnih napak.

Koper zapravil +4

Koprčani so pri vodstvu 25:21 v 54. minuti imeli napad, pri čemer pa vratarja gostov sploh ni bilo v golu. Toda žoga je Janezu Gučku spolzela iz rok in s tem očitno tudi zmaga. Švicarji so namreč v preostalih šestih minutah dosegli štiri zadetke, hkrati pa svojo mrežo ohranili nedotaknjeno. Pri Kopru je bil z osmimi goli najučinkovitejši Adam Bratkovič, medtem ko jih je za Kadetten Csaszar dosegel kar 12.

Povratna tekma v Švici bo naslednjo nedeljo ob 17. uri.

V kvalifikacijah za Pokal EHF nastopajo tri slovenska moštva. Koper 2013 in Gorenje Velenje sta pot začela že v prvem krogu, Riko Ribnica pa se bo tekmovanju pridružila oktobra. Kvalifikacije za skupinski del obsegajo tri kroge.

ROKOMET (M)

KVALIFIKACIJE ZA POKAL EHF

1. KROG, prvi tekmi



KOPER 2013 - KADETTEN SCHAFFHAUSEN

25:25 (14:15)

Bratkovič 8, Vlah in Smolnik 4, Sokolič 3, Moljk 2, Grzentič, Krečič, Poklar in Guček 1; Csaszar 12.



Povratna tekma bo v nedeljo, 9. septembra, ob 17.00.



Nedelja ob 18.00:

ALINGSAS - GORENJE VELENJE



Povratna tekma bo v soboto, 8. septembra.

