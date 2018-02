Krimovke brez bele zastave v Rusijo

Krimovke na najbolj oddaljeno gostovanje

1. februar 2018 ob 16:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Bregar je prepričan, da jih Rusinje ne bodo obravnavale kot lahek plen: "Poskusili se bomo kar najbolje pripraviti, čaka nas dolga pot, a to so zakonitosti, ki jim ne moremo ubežati. Ekipa gre v pravo smer, se dvigujemo in napredujemo. V prejšnji sezoni v glavnem delu nismo dosegli zmage, kar smo zdaj že spremenili. Želimo si izkoristiti še kakšen slab dan favoritov in presenetiti s še kakšno zmago. V Evropi nas ne podcenjuje nobena ekipa več, kar smo si zagotovo priborili z dobrimi predstavami. Ekipa Rostova je sestavljena iz samih vrhunskih posameznic in zanima me, kako se bo naša ekipa odzvala na to. Na vseh položajih imajo vrhunske igralke, ki lahko same odločijo tekmo."

Tudi kapetanka Miša Marinček verjame v zmožnosti slovenskih rokometašic: "Vemo, kje so naše napake, predvsem moramo zmanjšati število tehničnih napak v napadu, ki jih bodo Rusinje hitro kaznovale. Gremo na težko in oddaljeno gostovanje. Upam, da ostanemo v čim boljši fizični pripravljenosti, da bomo v tekmo vstopile sveže in pripravljene na boj. Želimo si prikazati svojo najboljšo igro, kam nas bo to pripeljalo, pa bomo videli. Nikakor tja ne potujemo z belo zastavo. V zadnjih letih se je pri Rostovu kar nekaj igralk zamenjalo, a imajo odlične krilne igralke in veliko odličnih zunanjih igralk. Čvrste so v obrambi, igrati moramo svojo prepoznavno hitro igro in njim ne pustiti hitrih protinapadov. Vse je odvisno od nas, če bomo skoncentrirano odigrale celotno tekmo, se nimamo česa bati."

LIGA PRVAKINJ

DRUGI DEL, skupina 1, 2. krog



Sobota ob 14.00:

ROSTOV DON - KRIM MERCATOR



Nedelja:

MIDTJYLLAND - CSM BUKAREŠTA



Ponedeljek:

GYÖR - NYKÖBING FALSTER



Vrstni red: Bukarešta 8, Györ in Rostov po 6, Nyköbing in Krim Mercator po 4, Midtjylland 2.