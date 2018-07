Nemci Slovencem prizadejali prvi poraz

V sredo za polfinale z Islandijo

24. julij 2018 ob 20:57

Celje - MMC RTV SLO

Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Celju doživela prvi poraz, potem ko je morala v Zlatorogu priznati premoč Nemcem s 26:22.

Slovenci so dobro odprli tekmo, povedli z 8:2, prvi polčas pa dobili z 11:9. Usoden je bil uvod v drugi del, ko so varovanci Saše Praprotnika hitro zapravili vodstvo dveh golov in zaostali. V nadaljevanju so večji del lovili zaostanek gola ali dveh za Nemci.

Tri minute pred koncem je Domen Novak znižal na 22:23, a je nato na drugi strani Michel Mattis povišal na 24:22. Dvoboj je bil tako odločen. Gregor Ocvirk je za Slovenijo dosegel sedem golov, Tadej Mazej jih je dodal pet.

Slovenija mora za uvrstitev v polfinale v sredo premagati Islandijo, ki je tokrat remizirala s Srbijo (25:25).

Praprotnik: Imamo en dan časa, da se poberemo

"Prvi polčas smo odigrali dobro, zato je škoda, da smo padli v drugem. Enostavno smo naredili preveč napak v napadu in obrambi. Imamo en dan časa, da se poberemo in proti Islandiji izkoristimo drugo priložnost za uvrstitev za polfinale," je dejal selektor Slovenije Saša Praprotnik. "V drugem polčasu nam je koncentracija nekoliko padla, v napadu pa nismo našli poti do gola. V obrambi smo se sicer borili, a na žalost tudi vratarja nista bila razpoložena. Vseeno bi se rad zahvalil navijačem, ki so naredili odlično atmosfero," pa je ocenil Tadej Mazej.

ROKOMET (M)



EVROPSKO PRVENSTVO (U-20)

CELJE, 19.-29. julij



Drugi del, skupina M1



NEMČIJA – SLOVENIJA 26:22 (9:11)

Nemčija: Boieck, Witzke 4, Ignatov, Backs 3, Matthes 1, Schrader 2, Stutzke 2, Kister, Kurch, Mehler, Thiele 6, Klein 3, Schreiber 2, Michel 3, Simak, Neuhaus.

Slovenija: Ferjan, Žabić, Kunst, Horzen 1, Kavčič, Rozman 2, Ocvirk 7, Kotar 3, Pipp, Ozmec, Makuc 2, Mazej 5, Kosi, Dobovičnik, Novak 2, Dobaj.



ISLANDIJA – SRBIJA 25:25 (9:12)



Sreda ob 17.00:

SRBIJA – NEMČIJA



Ob 19.00:

SLOVENIJA – ISLANDIJA



Vrstni red: Nemčija 3, Slovenija in Islandija 2, Srbija 1 točka.



V polfinale vodita prvi dve mesti.

A. V.