Slovenci na krilih Ocvirka strli Izrael

V nedeljo s Srbijo za prvo mesto

20. julij 2018 ob 22:03

Celje - MMC RTV SLO

Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Celju še drugič zmagala, potem ko je z 28:24 ugnala Izrael. Varovanci Saša Praprotnika so si že zagotovili napredovanje v drugi del oziroma uvrstitev med najboljših osem.

Slovenci so upravičili vlogo favoritov, a so goste z Bližnjega vzhoda strli šele v drugem delu. Polčas se je namreč končal "le" s 15:13. Strelsko se je znova najbolj izkazal Grega Ocvirk, ki je dosegel 11 golov. Šest jih je dodal Tilen Kosi. S sedmimi obrambami se je izkazal Gašper Dobaj.

V drugi tekmi slovenske skupine je Srbija s 30:27 premagala Norveško, tako da bo o prvem mestu v skupini odločil nedeljski obračun med Slovenci in Srbi. Če bo Slovenija zmagala, bo v drugi del nesla dve točki.

Tekmo smo odigrali katastrofalno

"Danes smo malo spremenili začetno postavo, saj smo nameravali določene igralce spočiti. Spremenjena začetna postava se je izkazala za slabšo odločitev in slab začetek tekme nas je potem spremljal tekom celega obračuna. Tekmo smo odigrali katastrofalno, ampak dobre ekipe zmagajo tudi take dvoboje. Prost dan bomo izkoristili za delo in upam, da bomo dobro analizirali naslednjega tekmeca," je ocenil selektor Praprotnik.

ROKOMET (M)

EVROPSKO PRVENSTVO (U-20)

CELJE, 19.–29. julij

Skupina B

2. krog

IZRAEL – SLOVENIJA 24:28 (13:15)

Slovenija: Ferjan, Žabić 1, Kunst, Horzen 2, Kavčič, Rozman, Ocvirk 11, Kotar 2, Pipp 1, Ozmec, Makuc 2, Mazej 1, Kosi 6, Dobovičnik 1, Novak 1, Dobaj.

Izrael: Natsia 3, Sarfati 1, Surkis, Ben Ziman, Oberman Etzion 2, Meloul 2, Gurman 1, Cohen O. 1, Cohen R., Bodenheimer 2, Segal 2, Cohen A. 8, Shamir 1, Izhak, Palach, Sless 1.

NORVEŠKA – SRBIJA 27:30 (12:18)



1. krog

SLOVENIJA – NORVEŠKA 27:19 (11:9)

Ocvirk 5, Makuc in Kosi po 4, Kunst in Kotar po 3, Horzen in Novak po 2, Dobovičnik, Žabić, Kavčič in Rozman po 1.

SRBIJA – IZRAEL 35:28 (21:13)



3. krog

Nedelja ob 17.00:

NORVEŠKA – IZRAEL

Ob 19.00:

SLOVENIJA – SRBIJA

V drugi del in boj za medalje peljeta prvi dve mesti.

A. V.