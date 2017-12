Po najhujšem porazu sezone konec evropske poti za Velenjčane

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Španci so napredovali zaradi boljšega izkupička v medsebojnem dvoboju. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Celjani iz Belorusije z grenkim porazom Dodaj v

3. december 2017 ob 18:44

Herning - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Gorenja so v zadnjem krogu Lige prvakov visoko izgubili na danskem proti Skjernu (35:20) in so izpadli iz nadaljnjega tekmovanja, saj je Ademar slavil na Norveškem proti Elverumu (30:25).

Velenjčani bi morali za drugo mesto v skupini, ki je prinašalo dodatne kvalifikacije za osmino finala, ali osvojiti točko na Danskem ali pa Španci ne bi smeli zmagati na Norveškem. Oba pogoja sta ostala neizpolnjena, tako da so slovenski podprvaki končali evropsko sezono.

Danci so si pot do nove zmage in s tem utrditve prvega mesta v skupini C odprli z odličnim prvim polčasom. Velenjčani so stik s tekmeci držali le uvodnih deset minut, v 7. minuti so po golu Matica Verdineka še vodili s 3:2, zadnjič bili s Skjernom izenačeni na 3:3, nato pa so danski podprvaki stopili na plin, izkoristili svoje priložnosti in stopnjevali težave Gorenja.

Črne minute - izbranci Željka Babića več kot osem minut niso zadeli domačega gola - so omogočile Skjernu, da je sredi polčasa vodili s 7:3, po gostujoči minuti odmora so sicer ose nekajkrat zadele gol, a v zadnji tretjini polčasa spet prejemale gole kot po tekočem traku. V 28. minuti so domačini vodili že za deset golov (17:7), nič kaj manjše prednosti pa niso imeli bo polčasu (18:9).

Velenjčanom se ni nič kaj bolje godilo v drugem polčasu. Skjern je držal varno razliko desetih golov, imel priložnost tudi za kakšnega več, a iz protinapadov grešil. Gorenju je vmes uspelo z dvema zaporednima goloma priti na -8, Danci pa so vrnili z enako mero in v 46. minuti spet povedli s +10. V nekaj naslednjih napadih so dokončno razblinili še zadnje dvome o zmagovalcu.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA C, 10. krog



SKJERN - GORENJE VELENJE 35:20 (18:9)



Skjern: Olsson 7, T. Konradsson 2, Eggert Magnussen 4 (1), Mikkelsen 1, J. Konradsson 1, Hammann-Boeriths 1, Myrhol 1, Christensen 3 (1), Rasmussen 5, Sondergaard Sarup 6, Asstrup 4.



Gorenje Velenje: Cehte 4, Ovniček 1, Toskić 4, Markotić 2, Verdinek 2, Tajnik 2, Brumen 3 (1), Pejović 2.



Sedemmetrovke: 2/4; 1/3

Izključitve: 8 min; 6 min

KADETTEN - DINAMO BUKAREŠTA 27:25 (14:14)

ELVERUM - ADEMAR LEON 25:30 (13:13)

Vrstni red: Skjern 16, Ademar Leon in Gorenje po 12, Elverum 10, Kadetten 8, Dinamo Bukarešta 2.

R. K.