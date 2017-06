Rokometaši v soboto lovijo vstopnico za EP

Dolenec: To je popravni izpit

16. junij 2017 ob 13:25

Koper - MMC RTV SLO/STA

Slovenska rokometna reprezentanca bo v soboto v Kopru s Portugalsko odigrala zadnji krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo.

Varovancem Veselina Vujovića za končni uspeh zadošča vsaka zmaga, ugoden pa bi bil vsak remi, pri katerem bi ekipi dosegli največ 25 zadetkov.

"Po sredni zmagi v Švici mirno pričakujemo odločilno tekmo v Kopru. Na tekmi v Schaffhausnu zaradi prevelike razlike v kakovosti nismo povsem obremenili naših igralcev, ki se zavedajo, da jih na domačih tleh čakajo veliko zahtevnejši in kakovostnejši tekmeci iz Portugalske. Upam in verjamem, da bo dvorana Bonifika polna do zadnjega kotička in da bodo navijači podprli moje fante na poti do evropskega prvenstva na Hrvaškem," pred tekmo razmišlja Vujović.

"Na preteklih petih kvalifikacijskih tekmah nismo na zadovoljiv način opravili svoje naloge in sami smo krivi, da smo v položaju, ko o našem napredovanju na evropsko prvenstvo odloča zadnja tekma. Tekma s Portugalsko bo nekakšen popravni izpit za vse naše napake v tem kvalifikacijskem ciklusu, a ne dvomim o našem napredovanju. Obetam si polno dvorano, na Obali smo vedno pustili lep vtis in imeli tudi v precej težjih časih reprezentančnega rokometa zelo lep odnos s koprskim občinstvom, ki nas je podpiralo v dobrem in slabem. Verjamem, da nas bodo v lepem številu podprli tudi na odločilnem dvoboju s Portugalci," pa meni Jure Dolenec.

6., zadnji krog, sobota ob 20.00:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA (Koper)



Nedelja:

NEMČIJA - ŠVICA



Vrstni red: Nemčija 10, Slovenija in Portugalska po 5, Švica brez točk.

