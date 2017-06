Rokometaši po dve zmagi in - evropsko prvenstvo

13. junij 2017 ob 14:23

Schaffhausen - MMC RTV SLO/STA

Pred slovensko moško rokometno reprezentanco sta odločilni tekmi za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto na Hrvaškem. Obe si boste lahko ogledali na TV SLO 2/MMC.

Zmagi nad Švico in Portugalsko ji prinašata enajsti preboj na sklepni turnir stare celine, prvo nalogo za uresničitev tega cilja pa bo imela že v sredo, ko se bo v Schaffhausnu ob 20.15 pomerila s Švico.

Slovenski rokometaši so v torkovih dopoldanskih urah pripotovali na prizorišče pete tekme v kvalifikacijski skupini 5. Med potniki ni številnih nosilcev igre iz Francije, ki so januarja na svetovnem prvenstvu osvojili odličje bronastega leska, kot so Vid Kavtičnik, Darko Cingesar, Nik Henigman in Vid Poteko.

Janc z zvitim gležnjem

Že pred zadnjim kvalifikacijskim ciklusom je bilo jasno, da slovenski selektor Veselin Vujović iz različnih razlogov ne bo mogel računati tudi na Deana Bombača, Primoža Prošta, Staša Skubeta in Miho Žvižeja, dodatne sive lase pa mu je po prijateljskih tekmah s Črnogorci - Slovenci so na prvi v Škofji Loki slavili s 38:24, na drugi v Šmartnem pri Litiji pa s 33:24 - povzročila tudi nezgoda Blaža Janca, ki si je na enem zadnjih treningov pred odhodom v deželo sira in čokolade močno zvil gleženj in ostal v domovini.

Zmagi prinašata neposredni preboj

Močno spremenjena in zdesetkana slovenska ekipa je pred zahtevno nalogo, v njenem taboru pa verjamejo, da premorejo dovolj znanja, moči in modrosti. Le zmagi na sredini tekmi v Schaffhausnu ter na sobotnem obračunu s Portugalci v Kopru ji namreč zanesljivo prinašata preboj med 16 najboljših izbranih vrst na evropskem prvenstvu, ki bo med 12. in 28 januarjem prihodnje leto na Hrvaškem. Odprtih je še nekaj drugih možnosti, med drugim se lahko Vujovićevi izbranci na evropsko prvenstvo uvrstijo tudi v primeru poraza proti Švicarjem in po zmagi nad Portugalci, v tem primeru pa morajo Nemci slaviti na sredini tekmi v predmestju Porta. Po štirih krogih si je Nemčija z maksimalnimi osmimi točkami že izborila nastop na evropskem prvenstvu, Portugalska jih ima pet, Slovenija tri, Švica pa je brez točk.

Vujović: Vsi pričakujejo le zmage

"Ni enostavno narediti koncepta igre z osmimi novimi igralci v ekipi, a te zadeve ne zanimajo nikogar. Vsi razmišljajo in pričakujejo le zmage," je uvodoma dejal Vujović in dodal: "Prepričan sem, da smo kakovostnejši od Švicarjev, a to moramo dokazati na igrišču. Za nas je sredina tekma izjemno pomembna, medtem ko so Švicarji že izgubili možnosti za preboj na EP. V vsakem primeru bomo naredili vse, da dosežemo drugo zmago in upravičimo vlogo favoritov. Ključ do zmage bo dobra igra v obrambi, verjamem in zaupam svojim varovancem."

Bezjak: Ekipa je močno spremenjena

"Ekipa je močno spremenjena že v primerjavi z našo zadnjo reprezentančno akcijo z Nemčijo, kaj šele v primerjavi z zasedbo s svetovnega prvenstva v Franciji. Ne glede na to se vsi v ekipi zavedamo, da nas na evropsko prvenstvo peljeta le dve zmagi in naredili bomo vse, da jih tudi dosežemo. To je naš edini cilj na zadnjih dveh tekmah, pa naj bo to s slabo ali dobro igro," je odločen kapetan Marko Bezjak.

Marguč: Švica ni naivna ekipa

Med najbolj zaposlenimi v slovenski reprezentanci bo Gašper Marguč, po poškodbi Janca edini igralec na položaju desnega krila: "Zavedamo se položaja v skupini in da nam le dve zmagi zanesljivo prinašata nastop na sklepnem turnirju. Na prvi medsebojni tekmi v Velenju nas je Švica namučila, njen odpor smo zlomili v zadnjih petnajstih minutah. Ne gre za naivno ekipo, nenazadnje se je Švica doma dobro upirala tudi Nemčiji. Pred nami je zahtevna preizkušnja, a prepričan sem v našo zmago. Po spletu okoliščin sem ostal edini igralec na desnem krilu, a tako kot vsi moji soigralci se bom trudil po svojih najboljših močeh in skušal prispevati svoj delež k ekipnemu uspehu."

Španska sodnika

Pravico na sredinem dvoboju v BBC Areni bo delil španski sodniški par Javier Alvarez Mata/Yon Bustamante Lopez. Vujović bo končno postavo določil po torkovem popoldanskem treningu, na njegovem seznamu pa so Matevž Skok, Urh Kastelic, Blaž Blagotinšek, Matic Verdinek, Gašper Marguč, Jure Dolenec, David Miklavčič, Tilen Kodrin, Matej Gaber, Marko Bezjak, Saša Barišić, Jan Grebenc, Miha Zarabec, Igor Žabič, Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar in Patrik Leban.

Kvalifikacije za EP 2018, skupina 5, 5. krog

5. krog, sreda ob 20.15:

ŠVICA - SLOVENIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

PORTUGALSKA - NEMČIJA

6., zadnji krog, sobota ob 20.00:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA (Koper)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Nedelja:

NEMČIJA - ŠVICA

Vrstni red: Nemčija 8, Portugalska 5, Slovenija 3, Švica brez točk.

Na evropsko prvenstvo, ki bo januarja 2018 na Hrvaškem, se uvrstita najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljša tretja iz sedmih skupin.

