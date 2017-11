Rokometni spektakel v Zlatorogu v zadnjem napadu dobil Kiel

Celje nasprotnikom ves čas za petami

19. november 2017 ob 15:52,

zadnji poseg: 19. november 2017 ob 18:48

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši so se po zmagi nad Kielom prejšnji teden v Ligi prvakov znova pomerili z nemško ekipo. Tekmo v dvorani Zlatorog so si v končnici zagotovili gostje (27:28).

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so konec preteklega tedna priredili prvovrstno presenečenje in spravili na kolena igralce iz Kiela. A tokrat jim ni uspelo premagati Nemce, ki so si zmago zagotovili v zadnjem napadu.

Celjani ne popuščajo

Nemci so v Celju začeli silovito, po osmih minutah igre so imeli dvojno prednost (4:8). Kiel je vodil že za pet golov (4:9). Po strelskem mrku je za Celje zadel Dušebajev (5:9). Ravno on je sprožil močan strel od daleč in zadel, gol je prispeval še njegov soigralec in Celjani so zaostajali le še za dva zadetka (8:10). Celjani so se približali z delnim izidom 4:1. Kiel je zaigral bolje in hitro je spet imel pet golov naskoka (8:13). Celjani so se na krilih domačih navijačev ponovno vrnili (11:13), a je Kiel hitro spet zbežal (11:15). Vztrajni Celjani so ob koncu prvega polčasa zaostajali le še za gol (14:15).

Celjani so hitro v drugem polčasu izenačili (15:15). Izenačeno je bilo tudi v nadaljevanju, po tem, ko je zadel Gal Marguč (18:18). Tilen Kodrin je v 40. minuti Celje prvič popeljal v vodstvo (19:18). Kiel je z delnim izidom 4:1 spet povedel (20:22), a niso uspeli zbežati Celjanom. Ti so v 50. minuti izenačili (22:22).

Domači so po uspešno izvedeni sedemmetrovki Dušebajeva znižali zaostanek (24:25). Tri minute do konca obračuna so Celjani po golu Marguča zaostajali še vedno za gol (25:26). Sodnik je na žalost Celjanov izključil Suholežnika, Kiel pa je prišel do gola (25:27). Celjani so z igralcem manj uspeli zadeti (26:27). Vujović je nato zadel za izenačenje (27:27), a je Kiel v zadnjem napadu zadel za končno zmago (27:28).

LIGA PRVAKOV, 8. KROG

SKUPINA B

CELJE PL - KIEL

27:28 (14:15)

FLENSBURG - MEŠKOV BREST

KIELCE - AALBORG 28:27

VESZPREM - PSG 24:29

Vrstni red: PSG 14, Veszprem 11, Flensburg 10, Kielce 8, Kiel 7, Meškov in Celje PL po 5, Aalborg 2.

SKUPINA C

GORENJE VELENJE - DINAMO BUKAR. 33:29

KADETTEN - ADEMAR LEON 23:24

SKJERN - ELVERUM 35:25

Vrstni red: Skjern 12, Gorenje in Ademar po 10, Elverum 8, Kadetten 6, Dinamo Bukarešta 2 točki.

SKUPINA A

VARDAR - RHEIN NECKAR 30:26

PICK SZEGED - BARCELONA 31:28

NANTES - ZAGREB

WISLA PLOCK - KRISTIANSTAD

Vrstni red: Vardar 15, RNL 11 in Nantes po 11, Barcelona 10, Pick Szeged 9, Kristianstad 3, Zagreb 2, Wisla 1 točka.

SKUPINA D

BEŠIKTAŠ - METALURG 32:29

MOTOR ZAPOROŽJE - SPORTING 32:29

MONTPELLIER - ČEH. MEDVEDI



Vrstni red: Montpellier 14, Zaporožje 11, Bešiktaš 7, Sporting 6, Metalurg 5, Čehovski medvedi 3.

D. S.