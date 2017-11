Celje spet trese rokometna vročica

Zlatorog bo poln

16. november 2017 ob 12:44

Celje - MMC RTV SLO, STA

Zdesetkani rokometaši Celja Pivovarne Laško so konec prejšnjega tedna senzacionalno slavili v Kielu in v mestu ob Savinji dvignili vročico. 8. krog Lige prvakov prinaša povratni dvoboj, ki bo v Zlatorogu v nedeljo ob 17. uri.

Uspeh na severu Nemčije je bil res pravi podvig, saj so Celjani nastopili brez treh nosilcev igre Žige Mlakarja, Boruta Mačkovška in Luke Mitrovića, v dokaj slabem zdravstvenem stanju pa so bili tudi Urban Lesjak, Jaka Malus in Daniel Dušebajev. Osvojeni točki sta spet povrnili upe za preboj v osmino finala, saj se je celjska četa na petem mestu izenačila z Meškovom in Kielom. Iz vsake skupine se naprej uvrsti šest ekip.

V Celju se zavedajo, da je Kiel ranjen lev in da Nemci ne bodo izbirali sredstev, da se jim maščujejo za poraz pred svojimi gledalci. Po naboru igralcev so igralci iz Kiela daleč pred Celjani, imenitna rokometna imena zgovorno pričajo o tem. Nemci Andreas Wolf, Patrick Wiencek, Christian Zeitz, Steffen Weinhold, Rune Dahmke in Christian Dissinger, Danca Niklas Landin in Rene Toft Hansen, Srb Marko Vujin, Šveda Niklas Ekberg in Lukas Nilsson imajo veliko večjo mednarodno veljavo od Celjanov, svoj prostor v nemški ekipi pa si je izboril tudi slovenski reprezentant in nekdanji član Celja Miha Zarabec.

"Glede na vse okoliščine nam je v Nemčiji uspel velik met, hkrati pa se zavedamo, da nas na povratni medsebojni tekmi čaka še zahtevnejša naloga. Upam, da bo Zlatorog napolnjen do zadnjega kotička in da bodo moji varovanci nedeljsko tekmo začeli z identično miselnostjo kot v Kielu. Le z izjemno bojevito in zbrano igro lahko računamo na uspeh proti močni in kakovostni nemški zasedbi," je dejal strateg celjske ekipe Branko Tamše, ki bo morda lahko računal tudi na Mačkovška. Ta je je z ekipo v tem tednu opravil dva treninga.

Na nedeljski tekmi v Kielu je "eksplodiral" Malus, ki se razvija v sijajnega igralca in je nedavno v Zagrebu odigral tudi krstno tekmo za slovensko izbrano vrsto. "Navkljub naši mladosti smo si v tej sezoni postavili visoke cilje in smo dobesedno lačni zahtevnih mednarodnih preizkušenj, najbolj pomembno pa je, da v njih tudi uživamo. Proti poljskemu prvaku in Kielu smo dokazali, da smo iz pravega testa, hkrati pa spoznali, da so največji superzvezdniki v drugih ekipah navadni ljudje. V nedeljo si želimo glasno podporo naših privržencev, mi bomo zagotovo pustili srce na igrišču," pravi pred nedeljsko tekmo 21-letni Malus.

"V tej sezoni smo dokazali, da znamo igrati in lahko premagamo vsakogar. Za nas je ključno, da imamo trdno obrambo in razpoloženega vratarja. Potem je vse lažje, saj lahko igramo hitro in raznovrstno v napadu. Enkrat nam je že uspelo premagati Kiel, zakaj ga ne bi še enkrat," je pred nedeljsko tekmo dejal v Mostarju rojeni nekdanji francoski reprezentant in krožni napadalec celjske zasedbe Igor Anić, ki je nekoč igral tudi za Kiel.

Vstopnice gredo dobro v prodajo, tako da bodo imeli igralci imentino podporo s tribun.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA B, 8. krog



Nedelja ob 17.00:

CELJE PL - KIEL

KIELCE - AALBORG sobota

VESZPREM - PSG sobota

FLENSBURG - MEŠKOV BREST nedelja

Vrstni red: PSG 12, Veszprem 11, Flensburg 10, Kielce 6, Meškov, Kiel in Celje PL po 5, Aalborg 2.

SKUPINA C, 8. krog



Četrtek ob 19.00:

GORENJE VELENJE - DINAMO BUKAREŠTA

KADETTEN - ADEMAR LEON četrtek

SKJERN - ELVERUM nedelja

Vrstni red: Skjern 10, Ademar, Elverum in Gorenje po 8, Kadetten 6, Dinamo Bukarešta 2.

R. K.