Zdesetkani Celjani premagali rokometne velikane iz Kiela

Pomembna zmaga v boju za osmino finala

12. november 2017 ob 18:29,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 19:21

Kiel - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 7. krogu Lige prvakov presenetili rokometne velikane iz Kiela, slovenski prvak je bil boljši s 26:29.

Celjani so se v Ligi prvakov še drugič napotili v Nemčijo. Potem ko so pred tednom nudili odličen odpor Flensburgu, so v Kielu, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Miha Zarabec, to le še nadgradili in osvojili pomembno zmago v boju za osmino finala. Junak tekme je bil vratar Urban Lesjak, ki je posebno v drugem polčasu delal čudeže, da pa njegovo delo ni bilo zastonj, so poskrbeli napadalci, ki so imeli v odločilnih trenutkih mirno roko.

Za Celjane se dvoboj ni začel najbolje. Uvodni gol na tekmi je dosegel Zarabec, isti igralec pa je po protinapadu poskrbel, da je bilo na semaforju 5:2. Toda varovanci Branka Tamšeta se niso dali, Daniel Dušebajev je izenačil na 7:7. Slovenski prvaki so imeli v prvem delu nekaj težav z izključitvami, ko so imeli igralca manj na igrišču, so zaostali za tri gole, a se vedno vrnili. Tik pred odmorom so izenačili na 14:14, pred odhodom v slačilnico še prejeli gol, sami pa zapravili napad za še eno izenačenje.

Kar jim ni uspelo na koncu prvega dela, jim je uspelo na začetku drugega, ko je izenačujoči gol dosegel Jaka Malus. Nekdanji nemški reprezentant Christian Zeits je nato sicer vzdrževal prednost Nemcev, ki so še enkrat povedli z 20:17, vendar so jih Štajerci še enkrat hitro ujeli. Predvsem na krilih razpoloženega Lesjaka, ki je že v prvem delu branil odlično, njegove obrambe v drugem delu pa se lahko ocenjujejo le s presežniki.

Dobile pa so tudi nagrado. Kristian Bečiri je goste prvič popeljal v vodstvo v 49. minuti, ko so povedli s 23:22. Nato je hrvaški reprezentant postavil izid 24:23, David Razgor je vodstvo povišal, tri gole prednosti pa je priboril krožni napadalec, nekdanji igralec Kiela, Igor Anić. Domači so trikrat prišli do dveh golov zaostanka, imeli v zadnji minuti pri izidu 26:28 tudi igralca več na igrišču, a zapravili napad, kar je na drugi strani kaznoval Malus.

Ta je bil z osmimi goli tudi najučinkovitejši igralec tekme, štiri je dosegel s sedemmetrske črte, s katere je bil v nasprotju z Galom Margučem, ki je sedemmetrovko zgrešil na začetku tekme, stoodstoten. Iz igre je pet golov prispeval Branko Vujović, štiri pa Anić.

Naslednjo nedeljo se bosta ekipi pomerili še enkrat, tokrat v Celju.

LIGA PRVAKOV, 7. KROG

SKUPINA B

Kiel - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

26:29 (15:14)

Kiel: Landin 1, Toft 1, Firnhaber, Dissinger, Wiencek 3, Ekberg 6 (5), Zeitz 5, Frend-Öfors, Rahmel, Dahmke 1, Zarabec 2, Vujin 3, Bilyk 2, Nilsson 2, Wolff.

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Vujović 5, Jurečič 1, Malus 8 (4), Razgor 1, Suholežnik, Marguč 1, Grošelj, Panjtar, Kodrin 3, Makuc, Anić 4, Dušebajev 3, Dobaj, Bečiri 3.

Sedemmetrovke: 6/6; 5/4

Izključitve: 4 min; 10 min

10.000 gledalcev.

AALBORG - KIELCE 30:34

PSG - VESZPREM 33:28

MEŠKOV BREST - FLENSBURG 28:30

Vrstni red: PSG 12, Veszprem 11, Flensburg 10, Kielce 6, Meškov, Kiel in Celje PL po 5, Aalborg 2.

D. S.