Šest tekem v devetih dneh prevelik zalogaj

Selektor Uroš Bregar ponosen na svoje varovanke

11. december 2017 ob 18:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenija ima med članicami le 150 igralk, zato je pravi fenomen, da se je na svetovnem prvenstvu prebila v osmino finala, pravi selektor slovenskih rokometašic Uroš Bregar.

Selektor se je najprej dotaknil tekme proti Švedski, ki je zmagala s 33:21: "Bile so zelo medle v napadu. Nina Zulić in Tjaša Stanko sta bili neprepoznavni. Šepala je že sama organizacija naše igre, Švedinje so izjemno dobro pokrile Ano Gros, ob tem pa smo zgrešili nekaj čistih strelov iz krilnih položajev. Glede na celotno našo predstavo v prvi polovici tekme smo imeli še sprejemljiv zaostanek šestih golov. V drugem polčasu smo hoteli narediti preobrat, a nam je zmanjkalo energije. Za mojo mlado in neizkušeno zasedbo je bilo prvenstvo zelo dolgo in naporno, šest tekem v devetih dneh je bil za nas enostavno prevelik zalogaj."

"Po žrebu skupin smo se prijeli za glavo"

Bregar, ki je tudi trener Krima, je bil kljub slabemu vtisu na tekmi proti Švedski zadovoljen z nastopi v Nemčiji. "Slovenija je naredila korak naprej že s prebojem na svetovno prvenstvo. Po žrebu skupin smo se vsi prijeli za glavo, a se nismo ustrašili izziva. Na pripravljalnem turnirju v Parizu, ki je bil dober teden pred svetovnim prvenstvom v Nemčiji, smo videli, da lahko premagamo tudi kakovostne ekipe, kar smo dokazali na naši uvodni tekmi v Trierju in zmagi nad Francijo. Na predstavo svojih deklet v Nemčiji sem zelo ponosen, vesel pa sem tudi odziva v domovini, kjer smo povzročili majhno evforijo."

Slovenija je fenomen

Bregar pravi, da bo poskušal razširiti igralski kader in najti ustrezne zamenjave za tiste, ki se počasi poslavljajo, opozarja pa, kako majhno bazo igralk ima na voljo: "Pred dnevi sva skupaj s sodelavcem Borisom Čukom preštela število članskih igralk na prvoligaški sceni in upoštevala njihova polnoletnost. Prišla sva do številke 150, tako da smo - sodeč po rezultatu na letošnjem svetovnem prvenstvu - pravi fenomen." Slovenija se je že drugo leto zaporedoma prebila do velikega sklepnega turnirja. Na lansko evropsko prvenstvo na Švedskem se je uvrstila po šestih letih, na letošnje svetovno prvenstvo pa po dolgih dvanajstih letih.

