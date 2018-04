Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Celjani so prvič in zadnjič nastopili v zeleno-rumenih dresih. Po tekmi so takole pozdravljali svoje navijače v dvorani Jane Sandanski. Foto: Twitter CPL VIDEO Celjani v Skopju izgubili... Sorodne novice Celjani bodo v Skopju napadli lovoriko Dodaj v

Slab začetek pokopal Celjane v Skopju

Domen Makuc poživil igro

Skopje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na zaključnem turnirju Lige Seha v Skopju z 28:29 izgubili polfinalni obračun proti Zagrebu, ki bo v finalu igral z Vardarjem, medtem ko Celjane čaka tekma za tretje mesto proti Meškovu.

Zagreb, za katerega igrata tudi Urh Kastelic in David Miklavčič, je bolje začel tekmo. Zagrebčani so s čvrsto in gibljivo obrambo 6-0, ki ji je poveljeval Kastelic, ustavili celjski napad, na drugi strani pa so sami brez večjih težav zadevali. Tako je semafor v 13. minuti kazal 7:3. Pri 10:6 (20. minuta) pa je celjski trener Branko Tamše vzel minuto odmora. Ta je pomagala, saj so se Celjani v nekaj minutah približali le na -1 (11:10).

A zaključek prvega polčasa je spet pripadel Zagrebu, ki se je z goloma Zlatka Horvata in Valentina Ravnića odlepil na +4 (14:10). Polčas se je končal s 14:11. Horvat je bil s štirimi goli najučinkovitejši strelec v tem delu.

Domen Makuc Celjane vrnil v igro

Tudi začetek drugega polčasa je pripadel Zagrebu, ki se je v 40. minuti po golu Domagoja Pavlovića odlepil na +6 (20:14), tako da je moral Tamše svoje varovance spet poklicati k sebi. V nadaljevanju je celjsko igro poživil mladi, komaj 17-letni Domen Makuc, ki je zabil tri gole in dobro razigraval, tako da so se pivovarji v 53. minuti približali le na -2 (25:23). Zadel je Borut Mačkovšek. Isti igralec je v 57. minuti spet znižal na -2 (27:25). V dramatični končnici je Makuc manj kot minuto pred koncem Celjane približal le na gol zaostanka (27:28). Sledila je minuta odmora trenerja Zagreba Zlatka Saračevića. Po njej je odločilni gol kakšnih 15 sekund pred koncem zabil Pavlović, ki je žogo v mrežo poslal prek bloka in s pomočjo prečke. Na drugi strani je končni izid postavil Jan Jurečič.

V prvi tekmi je evropski prvak Vardar upravičil vlogo favorita in zanesljivo premagal Meškov Brest s 33:24. Vid Poteko je za Meškov dosegel dva gola, medtem ko se Simon Razgor ni vpisal med strelce.

LIGA SEHA



FINAL FOUR, Skopje



POLFINALE



Celje Pivovarna Laško - ZAGREB 28:29 (11:14)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović 1 (1), Jurečič 2, Malus 3, Razgor 3 (2), Suholežnik 1, Marguč, Grošelj 1, Slišković 1, Makuc 5, Anić 3, Dušebajev, Mačkovšek 6, Mlakar 2.

Zagreb: Jović, Kastelic, Mrakovčić, Božić Pavletić, Kontrec 2, Vori, Marković, Horvat 5 (3), Šušnja 4, J. Valčić 3, Medić, T. Valčić, Miklavčič 1, Ravnić 3, Bičanić 4, Pavlović 7.

Sedemmetrovke: 3/4; 3/4

Izključitve: 6 min; 4 min

VARDAR - Meškov Brest 33:24 (17:14)

Cindrić 6, Borozan, Čupić, Karačić in Šiškarev 4; Baranov 9, Šumak 3, Poteko 2 za Meškov.

Finale bo v nedeljo ob 20.15, tekma za tretje mesto pa ob 17.15.

A. V.