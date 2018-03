Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Slovenski rokometaši bodo prijateljski tekmi z Belorusi odigrali v Trbovljah in v Laškem. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Slovenski rokometaši z Belorusi v Trbovljah in v Laškem

Odlična priprava na junijske kvalifikacijske tekme

13. marec 2018 ob 11:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v okviru t. i. 'spomladanskega tedna' Evropske rokometne zveze (EHF), ki bo od 1. do 8. aprila, odigrala dve pripravljalni tekmi z Belorusijo.

Za izbrance Veselina Vujovića bo to prva akcija po evropskem prvenstvu na Hrvaškem, na katerem je Slovenija zasedla osmo mesto.

Tekmi bosta rokometni vrsti služili kot odlična priprava na junijske kvalifikacije za svetovno prvenstvo proti Madžarski.

Tekmi bosta v Trbovljah in v Laškem

Selektor Vujović bo seznam povabljenih igralcev predstavil na sredini novinarski konferenci, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Slovenija se bo proti Belorusom, ki so na prvenstvu stare celine končali na desetem mestu, pomerila 7. aprila v Trbovljah, kamor se vrača po letu 2016, ter 8. aprila v Laškem, kjer je prvič in zadnjič igrala avgusta 2001.

Prijateljske tekme, 7. april:

SLOVENIJA - BELORUSIJA (v Trbovljah)

8. april:

SLOVENIJA - BELORUSIJa (v Laškem)

M. L.