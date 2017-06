SP: Slovenske rokometašice v skupini A s Španijo in Francijo

Slovenke nazadnje na SP-ju pred dvanajstimi leti

27. junij 2017 ob 14:52

Hamburg - MMC RTV SLO/STA

V Hamburgu so opravili žreb skupin za žensko svetovno rokometno prvenstvo. Slovenke se bodo v skupini A pomerile s Francijo, Romunijo, Španijo, Angolo in Paragvajem.

V skupini B bodo igrale Norveška, Švedska, Češka, Madžarska, Argentina in Poljska, v skupini C Danska, Rusija, Brazilija, Črna gora, Japonska in Tunizija, v skupini D pa Nizozemska, Nemčija, Srbija, Južna Koreja, Kitajska in Kamerun.

Nazadnje na SP-ju pred 12 leti

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so se na SP prebile na dodatnih kvalifikacijah, na katerih so bile boljše od Hrvatic. Nazadnje so Slovenke na svetovnem prvenstvu nastopile pred dvanajstimi leti v Rusiji, kjer so zasedle 14. mesto. Na svojem premiernem nastopu v Nemčiji 1997 so osvojile 18., na drugem v Italiji 2001 deveto mesto, najboljše pa so bile na Hrvaškem 2003, ko so zasedle osmo mesto.

"Gledaš na to, da bo čim bolj ugoden žreb, ampak glede na to, iz katerega bobna smo prišli, so z nami še tri evropske ekipe. Tukaj je stara znanka Španija, igrali smo tudi že s Francijo, tukaj je tudi Romunija, ki je bila na zadnjem SP celo tretja, pa Angola, ki je stalnica SP, igra hitro, dobro ... Cilj bo priti med 16. Ne bo nam lahko, ampak v športu nobena pot ni lahka. Najprej nas sicer čakajo tekme v kvalifikacijah za EP, kamor bi se tudi radi uvrstili, potem pa finiš v decembru, ki se ga že veselimo," je žreb pokomentiral slovenski selektor Uroš Bregar.

Prvenstvo bo potekalo med 1. in 17. decembrom v Nemčiji. Skupina A bo igrala v Trieru, skupina B v Bietigheim-Bissingenu, skupina C v Oldenburgu, skupina D pa v Leipzigu. Zaključni boji bodo v Magdeburgu, Hamburgu in Leipzigu.

SP v rokometu, Hamburg

Skupina A: Slovenija, Francija, Romunija, Španija, Angola, Paragvaj

Skupina B: Norveška, Švedska, Češka, Madžarska, Argentina, Poljska

Skupina C: Danska, Rusija, Brazilija, Črna gora, Japonska, Tunizija

Skupina D: Nizozemska, Nemčija, Srbija, Južna Koreja, Kitajska, Kamerun

Mitja Lisjak