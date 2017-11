Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Celjani imajo enako število točk kot Meškov. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Lesjak v Nemčijo, Mlakar na Poljsko Dodaj v

Tamše: Vsaka osvojena točka je odločilna

Velenjčani v boj za drugo mesto

30. november 2017 ob 15:25

Celje,Velenje - MMC RTV SLO, STA

Pred rokometaši Celja Pivovarne Laško in Gorenja sta pomembni preizkušnji v Ligi prvakov. Celjska zasedba bo v soboto gostovala pri Meškovu iz Bresta (16.15), velenjska pa dan pozneje pri Skjernu (16.00).

Celjani se bodo v Belorusiji pomerili z neposrednimi tekmeci za napredovanje v osmino finala, na dosedanjih treh medsebojnih dvobojih v Ligi prvakov pa so se z njimi vselej razšli z neodločenim izidom. Prav vse tekme v najimenitnejšem klubskem tekmovanju na stari celini so bile izjemno napete in izenačene. Na zadnjem obračunu so bili Celjani tik pred zmago v Zlatorogu, a se jim je v končnici malce zalomilo in so ostali brez dveh točk. Ekipi sta se v tej sezoni pomerili tudi v regionalni Ligi Seha, v mestu grofov pa so slavili gosti iz Belorusije, kjer igrata tudi dva Celjana - Vid Poteko in Simon Razgor.

Celjani tekmece dobro poznajo

"Vsaka tekma v Ligi prvakov je za nas pomembna, vsaka osvojena točka pa odločilna. Na gostovanje v Belorusiji ne gledamo nič drugače. Brest je ekipa, ki goji enake cilje kot celjska in razmišlja zgolj o zmagi. Zavedamo se njene moči in njene prednosti. Ena izmed glavnih je v širokem igralskem kadru igralcev iz vse Evrope, ki lahko igrajo različne sisteme igre v obrambi in napadu," je uvodoma dejal celjski trener Branko Tamše. "Mi se moramo pripraviti in narediti vse, da bi dobili točko ali dve, to bi nam pred nadaljevanjem Lige prvakov veliko pomenilo. Imamo kadrovske težave, določeni igralci so dolgo zunaj pogona in še lovijo občutke, to pa na tako pomembnih tekmah ni najboljše. Ne bomo jokali, naredili bomo vse, da se iz Belorusije vrnemo zadovoljni in veseli."

David Razgor je na zadnjih tekmah prevzel breme organizatorja igre in igra tako rekoč brez oddiha. Zelo podobno bo tudi v Belorusiji, ko se zaveda, da je pred njim in ekipo zelo zahtevna naloga: "Pred nami je zelo pomembna tekma, lahko bi rekli, da točke v obračunih z Meškov Brestom štejejo dvojno. Glede na lestvico so namreč naši neposredni tekmeci za napredovanje. Z njimi se zelo dobro poznamo, že letos smo se z njimi pomerili trikrat, štirikrat pa smo si nasproti stali tudi lani. Čaka nas torej znan tekmec, na katerega se moramo zelo dobro pripraviti in poskušati tekmo taktično pripeljati do osvojenih dveh točk, kar bo pa vse prej kot lahko. Zavedamo se njihove moči in tega, da imajo tudi sami popolnoma enake načrte, a že večkrat smo pokazali, da smo sposobni odigrati in se boriti z vsako ekipo."

Velenjčani v boj za drugo mesto

Pred slovenskimi podprvaki iz Velenja je izjemno pomembna tekma. Ose bi si ob morebitnem neodločenem izidu na Danskem zagotovo izborile nastop v dodatnih kvalifikacijskih tekmah za nastop v osmino finala. Drugo mesto v skupini bi osvojile tudi ob morebitnem porazu, v tem primeru pa mora norveški Elverum premagati španski Ademar Leon. Ob morebitnih španski zmagi na Norveškem in velenjskem porazu na Danskem bi drugo mesto osvojila španska zasedba zaradi boljše razlike v golih na medsebojnih tekmah.

SKUPINA B, 10. krog, sobota ob 16.15:

MEŠKOV BREST - CELJE PL

FLENSBURG - KIEL 30:33 (15:16)

Sobota:

PSG - AALBORG

VESZPREM - KIELCE

Vrstni red: PSG 16, Flensburg 14, Veszprem in Kiel 11, Kielce 8, Celje PL in Meškov Brest po 5, Aalborg 4.



SKUPINA C, 10. krog, četrtek:

KADETTEN - DINAMO BUKAREŠTA

Nedelja ob 16.00:

SKJERN - GORENJE VELENJE

ELVERUM - ADEMAR LEON

Vrstni red: Skjern 14, Gorenje 12, Ademar in Elverum po 10, Kadetten 6, Dinamo Bukarešta 2.

T. J.