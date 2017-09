Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rokometni prvoligaši so na novinarski konferenci v Ljubljani predstavili svoje cilje pred začetkom nove sezone državnega prvenstva. Foto: BoBo V prvem delu Lige NLB bo po dvokrožnem sistemu nastopalo deset ekip, najboljše štiri se bodo ob Celjanih in Velenjčanih uvrstile v končnico za prvaka. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Trd boj za uvrstitev v ligo za prvaka

Rokometni prvoligaši napovedujejo zanimivo sezono

7. september 2017 ob 15:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S petkovo tekmo Slovan - Herz Šmartno se bo začela nova sezona rokometnega DP-ja. Naslov branijo igralci Celja Pivovarne Laško, ki se bodo tako kot Gorenje tekmovanju pridružili šele v končnici.

Tekmovalni sistem prvenstva bo nekoliko spremenjen v primerjavi s prejšnjo sezono. V prvem delu bo po dvokrožnem sistemu nastopalo deset ekip (Riko Ribnica, Urbanscape Loka, Koper 2013, Krka, Maribor Branik, Jeruzalem Ormož, Trimo Trebnje, Dobova, Slovan in Herz Šmartno). Najboljše štiri ekipe iz rednega dela se bodo ob Celjanih in Velenjčanih uvrstile v končnico za prvaka, preostalih šest pa v skupino za obstanek. V obeh skupinah bo na sporedu dodatnih deset krogov, vse ekipe pa bodo v končnico prenesle točke, ki so jih osvojile v rednem delu državnega prvenstva.

Najboljša slovenska kluba bosta - tako kot v pretekli sezoni - končnico začela z enakim številom točk kot prvouvrščena zasedba v rednem delu, iz prvoligaške druščine pa bosta izpadli dve najslabši ekipi iz skupine za obstanek.

Tako pri Celjanih kot Velenjčanih pričakovano napovedujejo boj za prvaka, pri Slovanu, Šmartnem in Dobovi si želijo predvsem obstanek v ligi, vsi preostali pa merijo na ligo za prvaka. "Menim, da bodo v boju za ligo za prvaka Koprčani, Mariborčani, Krka, Ribnica, Škofja Loka in Ormož ... To so v tem trenutku tisti klubi, ki povsem realno računajo na ligo za prvaka. Ampak veliko dejavnikov bo odločalo, forma, sistem, poškodbe, ki jih nikomur ne želim. Sezona je dolga, dogajalo se bo marsikaj in mislim, da si bodo na koncu tisti, ki bodo prišli med štiri, to tudi zaslužili," meni trener Celja Branko Tamše.

Podobno pravi tudi novi strateg Gorenja Željko Babić: "Ob Velenju in Celju, ki se bosta pozneje priključila, vidim vedno nevarno Ribnico, Maribor, ki ima dobrega trenerja Marka Šibilo, dobro ekipo in tradicijo, Koper s selektorjem Veselinom Vujovićem, ki je odličen trener in ima uigrano ekipo ... Težko je govoriti, kdo bo še v igri. Vedno je težko napovedati, je pa tudi Krka vedno neugodna. Tako kot boj za prvaka bo hud tudi boj za četrto mesto in ligo za prvaka. Vsak, ki bo med štirimi, bo zelo dober. Prvenstvo se ne bo odločalo na tekmah med nami in Celjem, ampak na tem, kdo bo boljši v gosteh. To si upam napovedati."

"Vsak lahko premaga vsakogar"

Po prihodu Vujovića v Koper tudi Primorce vsi vidijo med kandidati za visoka mesta, od tega ne bežijo niti v koprskem taboru. "S prihodom Veselina Vujovića so se vsem ambicije povečale. Želimo si korak naprej. Zdaj bomo tretje leto v prvi ligi, dvakrat smo bili četrti. Trener je pravi, da naredimo preskok," je ob predstavitvi v Ljubljani pred sezono povedal izkušeni krilni rokometaš Kopra Uroš Rapotec in se uzrl tudi v to, kdo bodo glavni tekmeci za štiri mesta in ligo za prvaka.

"Mislim, da vsak lahko premaga vsakogar. Treba bo vsako tekmo odigrati pametno. Vsi smo se dobro pripravili, tako da bo res treba dati maksimum na vsaki tekmi, če bomo želeli v ligo za prvaka. Nekatere ekipe so tu sicer v prednosti. Maribor se je zelo okrepil, Urbanscape Loka je ostala ista, Ribnica je, čeprav je izgubila dva, tri igralce, našla dostojne zamenjave. Tu je še Krka z vedno neugodno ekipo ... Pa tudi v Dobovi in Trebnjem je vedno težko igrati. Težko je reči, kdo bo na koncu med prvih šest."

Žvižej iz Celja v Maribor

Vsi pa med favorite za ligo za prvaka uvrščajo tudi Maribor, za katerega bo po novem igral tudi izkušeni Luka Žvižej. Ta ob svojem klubu za boj za ligo za prvaka vidi še Ribnico, Koper, Krko, Trebnje in Jeruzalem Ormož. "V bistvu so vse ekipe kar izenačene. Prvi del sezone bo zelo zanimiv. Ne smemo podcenjevati niti Dobove, niti Šmartnega, niti Slovana, Loke ... Čakata nas zanimiva sezona in težko delo, da vsi izpolnimo cilje, ki smo si jih zadali. Vsi namreč ciljamo čim višje, le štiri mesta so na voljo za ligo za prvaka, tako da se obeta trd boj."

1. NLB LEASING LIGA

1. krog, petek ob 18.30:

SLOVAN - HERZ ŠMARTNO



Sobota ob 19.00:

TRIMO TREBNJE - KOPER 2013



JERUZALEM ORMOŽ - RIKO RIBNICA



DOBOVA - URBANSCAPE LOKA



Ob 20.00:

KRKA - MARIBOR BRANIK

Tomaž Okorn