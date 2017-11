Velenjčani na težek preizkus v Leon

Ose še naprej brez Grebenca, Stojnića in Levca

10. november 2017 ob 17:50

Leon - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja bodo v 7. krogu Lige prvakov v soboto gostovali pri Leonu, ki ima zmago manj od Velenjčanov. Prvo tekmo so ose pred dvema mesecema dobile s 23:22.

Junak tekme je bil Klemen Ferlin, ki se je v izdihljajih tekme znašel v dvoboju z Diegom Pineirom Martinom in postregel z izjemno obrambo, ki je v Rdeči dvorani zadržala obe točki.

Špansko moštvo se na obračun s črno-rumenimi podaja po dveh zaporednih zmagah, ki ju je doseglo nad Dinamom iz Bukarešte. V Romuniji je bilo najprej boljše z 28:24, v zadnjem kolu pa je nato doma slavilo zmago z 32:29. Ekipi je do uspehov izdatno pomagal levi zunanji rokometaš Juan Jose Fernandez Sanchez, ki je proti romunskim prvakom skupaj dosegel 14 izmed svojih 15 zadetkov v tej sezoni Lige prvakov. S po 23 zadetki sta v omenjenem tekmovanju najučinkovitejša desno krilo Mario Lopez Alvarez in levi zunanji Alejandro Costoya Rodriguez.

Ekipo od leta 2015 vodi 48-letni Rafael Guijosa Castillo, nekdanji španski reprezentant, ki je za izbrano vrsto nastopil na 119 tekmah in zabil 538 golov. S Španci je osvojil dve zaporedni bronasti medalji na olimpijskih igrah (1996, 2000), z evropskih prvenstev se je vrnil s srebrnim (1998) in bronastim (2000) odličjem. Leta 1999 ga je svetovna rokometna zveza (IHF) razglasila za najboljšega rokometaša na svetu.

Babić: Igrati bomo morali zelo dobro obrambo

"Pred nami je zahtevno gostovanje, saj je Abanca Ademar Leon izredno kakovostna ekipa. Za razliko od prve tekme v Velenju sta se v špansko ekipo vrnila srednji in levi zunanji igralec. Tekma bo zagotovo težka in obenem zelo zanimiva. Sobotni tekmeci v obrambi igrajo izredno okretno in tečejo vseh 60 minut. Če si želimo pozitivnega razpleta, potem bomo morali odigrati zelo dobro obrambo," pravi trener Velenjčanov Željko Babić, ki ne more računati na poškodovane Jana Grebenca, Darka Stojnića in Vida Levca.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA C, 7. krog

Sobota ob 19.30:

ADEMAR LEON - GORENJE VELENJE

ELVERUM - KADETTEN 26:22

DINAMO BUKAREŠTA - SKJERN 23:36

Vrstni red: Skjern 10, Elverum in Gorenje po 8, Kadetten in Ademar po 6, Dinamo Bukarešta 2 točki.

A. V.