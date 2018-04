Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Dobro razpoloženi Veselin Vujović med treningom v dvorani Tri lilije v Laškem. Desno Blaž Blagotinšek in Borut Mačkovšek. "Zdaj se smejimo, na koncu bomo pa jokali," je v svojem slogu navrgel Vujović. Foto: MMC RTV SLO/Aleš Vozel "Strelske vaje" v Laškem. Foto: MMC RTV SLO/Aleš Vozel Vujović je v reprezentanco prvič poklical Jožeta Baznika (tretji z leve), ki brani za francoski Aix. Le malenkost več izkušenj ima član Kopra Aleks Vlah (prvi z desne). Foto: MMC RTV SLO/Aleš Vozel Vujović je konec sredinega dopoldanskega treninga začinil s šalo, po kateri so igralci dobre volje odšli na kosilo. Foto: MMC RTV SLO/Aleš Vozel Tista sodniška odločitev na tekmi z Nemčijo, ko so nam odvzeli točko in zmago. Če bi imeli to točko, sem prepričan, da bi na zadnji tekmi premagali Čehe in bi se uvrstili v polfinale. Ker Hrvati ne bi prišli v polfinale, bi bili gostitelji pravzaprav mi in lahko bi se zgodilo marsikaj. A raje o tem ne bi razmišljal. Rekel bi samo to, da ne glede na to, da je Španija evropski prvak, ni najmočnejša ekipa v Evropi. Vujović o razpletu EP-ja na Hrvaškem, kjer je Slovenija osvojila 8. mesto. Lahko pa bi iztržila več ... Sorodne novice Reprezentančni teden prišel kot naročen za Marguča Slovenci proti Belorusom v okrnjeni postavi Na Vujovićevem seznamu tudi Baznik in Vlah Dodaj v

Vujović: Sistem v končnici je absurden. Lahko zmagaš vse tekme, pa nisi prvi.

Po prvenstvu na Hrvaškem ostaja grenak priokus

5. april 2018 ob 07:00

Laško - MMC RTV SLO

"Morda ne bi bilo slabo kakšno tekmo izgubiti, da ne bi preveč razmišljali o tem, kako smo super," pred pripravljalnima obračunoma z Belorusi tudi malo provokativno pravi selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović.

Vujović je svoje varovance v reprezentančnem tednu zbral v Laškem, kjer bodo morda bolj kot Belorusi v ospredju Madžari, s katerimi se bodo Slovenci 9. (Koper) in 13. junija (Veszprem) udarili za vstopnico za svetovno prvenstvo, ki bo januarja 2019 v Nemčiji in na Danskem. "Mislim, da smo boljši kot Madžari. Upam le, da bo vse regularno," je v intervjuju za MMC dejal Vujović.

57-letni črnogorski strokovnjak, ki vodi tudi prvoligaša Koper, je v pogovoru med drugim komentiral tudi tekmovalni sistem v slovenskem prvenstvu in bil kritičen do končnice, kamor moštva prenesejo točke iz prvega dela. Tako se lahko zgodi, da ekipa, ki v končnici dobi vseh deset tekem, ne postane prvak. "To je absurdno, tega ni nikjer na svetu," pravi Vujović in predlaga končnico na izločanje.

Za vami so prvi treningi. V kakšni formi so reprezentanti?

Na uvodnih treningih smo poskrbeli za regeneracijo, saj so igralci v klubih v polnem tekmovalnem pogonu. Potem smo se trudili, da jih nekoliko sprostimo. Treningi so pokazali dobro formo in fizično pripravljenost. Malo moramo še na psihični ravni dvigniti nekatere igralce, katerih klubi ne dosegajo najboljših rezultatov. Govorim o Veszpremu, Barceloni, Gorenju ... Ne bi želel, da klubski rezultati vplivajo na razpoloženje v reprezentanci. Želel bi, da klubsko dogajanje pustimo ob strani, da razumemo, da je to reprezentanca in da je uspeh reprezentance tudi nacionalni interes.

Tekmi med Slovenijo in Belorusijo si boste v soboto (18.00, Trbovlje) in nedeljo (18.00, Laško) lahko ogledali na Facebookovi strani Rokometne zveze Slovenije.



Kakšni so vaši cilji - poleg dveh zmag nad Belorusijo - v tem tednu? Očitno tudi preizkus nekaterih novincev, kajne?

Presodili smo, da je za Nika Henigmana bolje, da ostane v klubu in da tam dokonča okrevanje po poškodbi. Začel je že igrati in upam, da bo za junijski tekmi z Madžarsko dober. Mateju Gabru koleno še vedno poteka, tako da ima problem. Klemen Ferlin ima poškodovano prepono. A odsotnost naštetih je priložnost za nekatere mlajše igralce. Jože Baznik, ki ga nisem dobro poznal, brani v Franciji, Aleks Kavčič je član mlade generacije, ki ji pripadajo tudi Blaž Janc, Aleks Vlah in Jaka Malus. Vrnila sta se Vid Poteko in Jure Dolenec. Cilj je, da pet ali šest igralcev počiva v prvi tekmi, nato pa še pet ali šest v drugi. Cilj je, da igramo sistem, za katerega verjamem, da je dober. Seveda se bomo potrudili, da obe tekmi dobimo. Če bi izgubili, bi bil to signal, da bi morali kaj spremeniti. A morda ne bi bilo slabo kakšno tekmo izgubiti, da ne bi preveč razmišljali o tem, kako smo super.

Junija sta na sporedu odločilni tekmi proti Madžarski za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Oba madžarska kluba, Veszprem in Pick Szeged, kjer igra večina madžarskih reprezentantov, sta izpadla v osmini finala Lige prvakov. Kaj to pomeni za slovenske možnosti v junijskih kvalifikacijah? Je bolje, da sta izpadla, ker to morda pomeni, da nista kakovostna ali pa bodo morda zdaj madžarski igralci bolj spočiti?

Težko je odgovoriti na to. Osebno mislim, da zadovoljni igralci vedno dosežejo več. Mislim, da bi bilo za nas nevarneje, če bi Veszprem in Szeged napredovala. To bi bil en korak višje v dokazovanju kakovosti in tudi Ljubomirja Vranješa kot trenerja. Tako pa je prišlo do majhne luknje, razpoke v samozavesti. Mislim, da je Veszprem pripravil negativno presenečenje, medtem ko se je za Pick Szeged nekako pričakovalo, da bo izgubil proti Kielu. Madžari veliko vlagajo v rokomet, izpad klubov je zato velik udarec. Če bi junija izpadla še reprezentanca, potem bi bil to še en hud udarec. Upam samo, da bodo vsi pogoji regularni. Tako za nas kot tudi njih. Naj zmaga boljša reprezentanca. Osebno pa menim, da smo boljši.

Vas je morda poleg izpada Veszprema presenetil še kakšen izid, denimo poraz Barcelone proti Montpellierju?

Dobri poznavalci rokometa, sam se štejem mednje, so pričakovali, da v takšnih tekmah lahko pride do presenečenj. Nisem sicer pričakoval, da Veszprem lahko izpade, a sem vedel, da bo imel veliko težav s Skjernom. Zakaj? Zato ker Vranješ striktno igra obrambo 6:0, Skjernu pa to ustreza, saj gre za tipičnega predstavnika danske šole rokometa s hitrim prenosom žoge, zelo dobro tečejo. Na drugi strani so igralci Veszprema že kar v letih, težki in tu sem pričakoval težave. Kar se tiče Montpellierja in Barcelone, pa sem verjel, da Montpellier lahko napreduje. Španski rokomet je imel namreč veliko težav s francoskim, tako reprezentančni kot klubski. Montpellier je čvrsta ekipa, vodilna francoskega prvenstva. In to v konkurenci Nantesa in PSG-ja, kar pomeni, da imajo ogromno kakovost. Presenetilo me je le to, da je Barcelona v najboljšem trenutku povedla s šestimi goli prednosti, na koncu pa so to zapravili. Seveda sem vesel zaradi Vida Kavtičnika, po drugi strani pa mi je žal zaradi Jureta Dolenca. Vsekakor je napredovanje Montpellierja presenečenje.

Kdo je zdaj za vas prvi favorit za končno slavje izmed osmerice Vardar, PSG, Kiel, Kielce, Flensburg, Montpellier, Nantes in Skjern? V zadnjih sezonah favoriti niso zmagovali.

Vardar bo težko ubranil naslov. Že s Kielom v četrtfinalu bo imel veliko težav. Videli bomo, kaj se bo zgodilo na tekmi med PSG-jem in Kielcami. Kielce stopnjujejo formo, medtem ko PSG že vso sezono ne igra dobro. PSG sicer ostaja največji favorit.

V letošnji sezoni vodite Koper. Z njim ste se prebili v Ligo za prvaka, v Evropi pa izpadli v Pokalu EHF. Zdi se, da nimate širine za tekmovanje na treh frontah. Kako ste zadovoljni z delom na slovenski obali?

Nisem pričakoval, da bom sploh postal trener Kopra in da bom ostal dolgo. Potem sem želel vse napraviti na hitro, da bi ostalo kaj za menoj. Da bi ljudje rekli, Vujović je prišel in naredil to in to. Ljudje v klubu se trudijo, organizacija je na vrhunski ravni, dvorana je polna, vse je super. A ekipa je bila od ustanovitve novega kluba pa do danes navajena na neko sproščeno atmosfero. Če zmagajo, potem je super, če pa izgubijo, pa nič hudega. Potem sem jaz nekoliko dvignil napetost. Rekel sem jim, da se ne morejo vesti tako nonšalantno. Zato je bilo v prvih petih mesecih nekaj travmatičnih dogajanj, nato pa so le spoznali, da jaz vse delam za njihovo dobro, da napredujejo. Zdaj je zasedba Kopra resna ekipa, ki lahko igra proti kateri koli ekipi v Sloveniji. V Ligi za prvaka imamo edini maksimalni izkupiček, a sistem je takšen, da lahko premagate vse, pa ne morete biti prvi. To je absurdno, tega ni nikjer na svetu. Bolj pošteno bi bilo, da prvih osem ekip po rednem delu igra četrtfinale, polfinale in nato finale na dve zmagi. Ob takšnem sistemu končnice je vedno nekaj več adrenalina. Takšen sistem, kot je zdaj, pa je degradirajoči za klube. A takšen sistem so izglasovali ligaši sami. Domnevam, da so ljudje, ki so to izglasovali, verjetno pametnejši od mene. Najbrž bolje razumejo sistem tekmovanja, in tu nimamo kaj. Kakor koli, potrudili se bomo, da do konca odigramo maksimalno dobro in da za sezono lahko rečemo, da je uspešna.

Odkar vodite Koper, imate tudi boljši vpogled v talente v slovenskih prvoligaših. Koliko je vrhunskega potenciala?

Ko smo sestavljali širši spisek za sredozemske igre, smo poleg tistih, ki že igrajo za člansko reprezentanco, dodali še 30 imen iz domače lige. Precej je nadarjenih igralcev na krilnih položajih, srednjem, desnem in levem zunanjem. Veliko je igralcev, ki jim je treba nameniti pozornosti. Zdaj so zraven Kavčič, Malus, Vlah iz domače lige. Lahko pa bi bila tudi Grega Okleščen in Anže Vrbinc.

Gorenje je padlo v krizo ravno v najpomembnejšem delu sezone. Zdi se, da se bo Celje spet sprehodilo do naslova. Vas je presenetil takšen razplet prvenstva?

Celje bo težko izgubilo kjer koli, morda mogoče v Velenju zaradi lokalnega rivalstva. Vsi drugi pa smo po kakovosti daleč za Celjani. Ravno včeraj smo govorili o Velenju. Mi smo z njimi avgusta odigrali eno prijateljsko tekmo v Velenju. Takrat so nas "pregazili" in pretekli. Potem smo igrali z njimi še eno prijateljsko tekmo po vrnitvi z evropskega prvenstva na Hrvaškem. In v Kopru smo remizirali. Nazadnje pa smo jih premagali v prvi tekmi končnice. Očitno je torej, da so oni padli, mi pa smo se dvigali. Ne vem, kaj je razlog. Ni enostavno, ko slišite, da bo proračun kluba manjši in da so nekateri igralci že podpisali za druge klube. Zagotovo so to stvari, ki vplivajo na razpoloženje igralcev. Žal mi je, da se je to zgodilo. Bilo bi dobro, da bi Gorenje ostalo na tej ravni in da Ribnica in Koper ostaneta tako močna, kot sta. Torej, da se napravi močna liga, iz katere bi prihajali kakovostni igralci.

Kako komentirate razplet evropskega prvenstva na Hrvaškem? Na koncu zmaga Španije, ki ste jo pred tem nadigrali v Varaždinu. Nekaj grenkega priokusa ostaja, kajne?

Tako je. Ostaja grenak priokus. Mislim, da bi lahko napravili boljši izid. Zaradi dveh dejavnikov. Imeli smo veliko poškodovanih igralcev: Gaber, Dolenec, Miklavčič, Poteko, Henigman. To so za nas zelo pomembni igralci. Potem je tu dejavnik, ki ga je videl celi svet. Namreč tista sodniška odločitev na tekmi z Nemčijo, ko so nam odvzeli točko in zmago. Če bi imeli to točko, sem prepričan, da bi na zadnji tekmi premagali Čehe in bi se uvrstili v polfinale. Ker Hrvati ne bi prišli v polfinale, bi bili gostitelji pravzaprav mi in lahko bi se zgodilo marsikaj. A raje o tem ne bi preveč razmišljal. Rekel bi samo to, da ne glede na to, da je Španija evropski prvak, ni najmočnejša ekipa v Evropi.

Aleš Vozel, @vozela1