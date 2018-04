Reprezentančni teden prišel kot naročen za Marguča

Po vrnitvi v klub bo videl, ali je vodstvo uresničilo "grožnje"

4. april 2018 ob 16:31

Laško - MMC RTV SLO

"Po težkih zadnjih dneh je bilo lepo priti med reprezentančne soigralce, prijatelje in malo pozabiti na klubske stvari," je v Laškem, kjer se slovenski rokometaši pripravljajo na tekmi z Belorusi, razmišljal Gašper Marguč.

27-letni Marguč je - ob Blažu Jancu - nosilec slovenske igre na položaju desnega krila. Za njim niso lahki dnevi, saj je z Veszpremom presenetljivo izpadel v osmini finala Lige prvakov proti danskemu podprvaku Skjernu. Marguč je sicer odigral dobro in na dveh tekmah zabil deset golov.

Na Danskem smo odigrali katastrofalno

"Prvo tekmo na Danskem smo izgubili za sedem golov (32:25, op. a.), potem ko smo zaostajali že za devet. Igrali smo katastrofalno. Doma smo sicer zmagali za pet (34:29, op. a.), a je bilo premalo. Nismo bili blizu temu, da bi povedli za sedem, osem zadetkov. Odigrali smo v redu tekmo, a bi potrebovali vrhunsko predstavo. Kot sem že povedal, usodno napako smo naredili že na prvi tekmi, ko smo odigrali daleč pod nivojem. Nismo jih podcenjevali. Zelo dobro smo se pripravljali na njih. Mislim, da smo vedeli, kaj nas čaka. A na žalost smo sploh v napadu naredili preveč napak, oni so to izkoristili, nam zabili nekaj lahkih golov, ki so jih ponesli. Mi pa smo šli iz napake v napako, sploh v zadnjih 15 minutah. Jaz sem sicer dal svoj delež, a to je slaba tolažba. Raje ne bi zabijal golov, pa da bi šli naprej," je o izpadu

proti Skjernu dejal Marguč.



Kako je s plačami, bomo videli, ko se vrnemo

Vodstvo Veszprema je že pred povratno tekmo s posebnim obvestilom na spletni strani sporočilo, da bo zaradi slabih predstav plačo igralcem znižalo na madžarsko minimalno, ki je 444 evrov. Kako je zdaj s tem? "Tudi mi smo izvedeli za ta ukrep s spletne strani, od takrat naprej pa ne vemo nič več. Bomo videli zdaj, ko se vrnem v klub, kaj bo. Ne vemo še, ali bodo to uresničili ali ne. Nimamo veliko več informacij, kot jih je bilo podanih v javnost," pravi Marguč.

Madžari nas postavljajo v vlogo favorita, a to je psihološka igra

Tekmi z Belorusi bosta predvsem namenjeni uigravanju pred junijskima obračunoma (9. in 13. junij) z Madžarsko za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Kako bo izpad Veszprema in Pick Szegeda, kjer igra večina madžarskih reprezentantov, vplival na predstavo Madžarov čez dva meseca? "Veszprem je bil štiri leta zapored na zaključnem turnirju. Tudi Szeged je bil večinoma v četrtfinalu. Pride takšna sezona, kot je letošnja, a mislim, da to ni nič tragičnega, še vedno se veliko vlaga v rokomet. Kaj pa to pomeni za junij, je težko reči. Če bi imeli tekme z Veszpremom, bi bili igralci gotovo bolj utrujeni, tako pa bodo imeli zdaj več časa za počitek. Po drugi strani pa ta odmor lahko pomeni tudi malce padca forme, tako da ne vemo, kaj lahko pričakujemo junija. Zagotovo pa bodo Madžari zelo motivirani, ker so odigrali zelo slabo prvenstvo na Hrvaškem in bodo želeli dokazati, da zmorejo več. Sicer nas postavljajo v vlogo favorita, a to je psihološka igra," ocenjuje Marguč.

V Veszpremu se dobro počutim

Marguč je v Veszpremu že četrto sezono. Pogodbo ima še za dve leti. Namerava jo oddelati do konca: "S trenerjem Ljubomirjem Vranješem se super razumem. Žal mi je, da smo izpadli, da smo v zadnjem času pokazali nekoliko slabšo igro. A igramo še za oba naslova na Madžarskem in verjamem, da se bomo dvignili. Pogodbo z Veszpremom imam še za dve sezoni, tako da jo bom zagotovo še oddelal. Imam svojo minutažo, neko vlogo v ekipi. Počutim se dobro. Veszprem je blizu Celja. Je vrhunski klub, ki se bori za vrhunske rezultate, tako da me ne vleče nikamor."

Mogoče je čas za naslov PSG-ja

Kdo izmed osmerice klubov, ki so se prebili v četrtfinale, bi utegnil osvojiti Ligo prvakov? "V zadnjih sezonah se ni izteklo po pričakovanjih, saj favoriti niso zmagovali, a mogoče je letos čas, da naslov osvoji PSG. Imeli bodo sicer težko tekmo s Kielcami v četrtfinalu, a potem nekako tistih večjih favoritov na final fouru ne bo. Zagotovo so pa prvi favoriti," končuje Marguč.

ČLANI, PRIPRAVLJALNI TEKMI

Sobota ob 18.00 (Trbovlje):

SLOVENIJA - BELORUSIJA

Prenos tekme na Facebook strani Rokometne zveze Slovenije.

Nedelja ob 18.00 (Laško):

SLOVENIJA - BELORUSIJA

Prenos tekme na Facebook strani Rokometne zveze Slovenije.

Aleš Vozel, @vozela1