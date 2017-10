Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Rokometašice Krima Mercatorja so v lanski sezoni odlično odigrale prvi del sezone. Kako so pripravljene na novo sezono, bo v veliki meri vidno že v soboto v Bukarešti. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Začenja se rokometna Liga prvakinj, Krim za uvod v Bukarešto

Naslov brani Gjör, ki je tudi v novi sezoni glavni favorit

4. oktober 2017 ob 19:01

Konec tega tedna se bo začela Liga prvakinj v rokometu. Naslov najboljših na stari celini branijo rokometašice Györa, v skupinskem delu tekmovanja pa bo spet nastopal tudi Krim Mercator.

Krimovke so v letih 2001 in 2003 osvojile prvo mesto v tem tekmovanju, v letih 1999, 2004 in 2006 pa so se prebile do finala. V lanski sezoni je ljubljanska zasedba odlično odigrala prvi del, potem je zmanjkalo moči.

Na majskem zaključnem turnirju v dvorani Laszlo Papp v Budimpešti so smetano pobrale rokometašice iz Györa, ki so pred 12.000 gledalci v velikem finalu po podaljških ugnale tekmice iz makedonskega Vardarja. Mednarodno pisana madžarska ekipa je tudi v sezoni 2017/18 glavni kandidat za končno zmago, poleg nje pa tudi Vardar iz Skopja, romunska Bukarešta, danski Midtjylland in norveški Larvik.

Na veliki sceni bosta - poleg igralk Krima Mercatorja - nastopili še dve slovenski rokometašici: Barbara Lazović je članica Vardarja, Ana Gros pa francoskega Metza.

V skupini A bodo poleg Krima Mercatorja igrale še romunska Bukarešta, danski Nykobing Falster in poljska Vistal Gdynia, v skupini B madžarski Györ, ruski Rostov Don, danski Midtjylland in francoski Brest, v skupini C makedonski Vardar iz Skopja, norveški Larvik, madžarski Ferencvaros in nemški Thüringer, v skupini D pa črnogorska Budućnost, francoski Metz, nemški Bietigheim in norveški Vipers Kristiansand.

Slovenske prvakinje bodo prvo tekmo odigrale to soboto (ob 19.00) v Bukarešti.

Tekmovalni sistem ostaja nespremenjen. Po dve najboljši ekipi iz skupinskega dela se bosta uvrstili v glavni del, tretjeuvrščene ekipe pa bodo tekmovanje nadaljevale v pokalu pokalnih zmagovalk. V četrtfinale se bodo prebile ekipe, razvrščene od prvega do četrtega mesta v glavnem delu tekmovanja, zmagovalke četrtfinalnih dvobojev pa se bodo nato uvrstile na zaključni turnir, ki bo 12. in 13. maja prihodnje leto v Budimpešti.

LIGA PRVAKINJ, 1. krog

Skupina A, sobota, 7. oktobra,ob 14.30:

NYKÖBING FALSTER - VISTAL GDINYA

Ob 19.00:

CSM BUKAREŠTA - KRIM MERCATOR



Skupina B, sobota, 7. oktobra:

ROSTOV DON - BREST

GYÖR - MIDTJYLLAND



Skupina C, petek, 6. oktobra:

VARDAR - FERENCVAROS

LARVIK - THÜRINGER



Skupina D, sobota, 7. oktobra:

BUDUČNOST - BIETIGHEIM

Nedelja, 8. oktobra:

METZ - KRISTIANSAND

