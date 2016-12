V enem mesecu je več zmag kot Ilka zbral le Peter Prevc

23. december 2016 ob 11:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nova sezona svetovnih pokalov v zimskih športih se je komaj dobro začela, že se slovenski šport ponaša z dvema junakoma zime, ki sta zbrala štiri zmage.

Uspehi smučarke Ilke Štuhec in skakalca Domna Prevca odmevata tudi med bralci Športnega SOS-a. Ta vas lepo vabi, da svoja vprašanja pošiljate v letu 2017.

886. Ilka Štuhec in Domen Prevc sta v letošnji sezoni hitro nanizala štiri zmage za svetovni pokal. Zanima me lestvica slovenskih športnikov v zimskih športih, ki so v eni sezoni zbrali največ zmag. Na vrhu je seveda Peter Prevc.

Klemen P.

Seveda, na vrhu je Peter Prevc, ki je v težko ponovljivi lanski sezoni zbral kar 15 zmag. Več kot deset zmag ima le še Tina Maze, ki je podpis v zgodovinskih knjigah pustila v sezoni 2012/2013. V spodnji tabeli so vsi Slovenci, ki so v eni zimi zbrali vsaj štiri zmage za svetovni pokal.

Športnik Šport Sezona Zmage Peter Prevc skoki 2016 15 Tina Maze smučanje 2013 11 Petra Majdič teki 2009 9 Primož Peterka skoki 1997 7 Rok Petrovič smučanje 1986 5 Dejan Košir deskanje 2002 5 Primož Peterka skoki 1998 4 Špela Pretnar smučanje 2000 4 Petra Majdič teki 2010 4 Petra Majdič teki 2011 4 Jakov Fak biatlon 2015 4 Ilka Štuhec smučanje 2017 4 Domen Prevc skoki 2017 4



Opomba: Sezona je označena s končno letnico. Letnica 2017 ob imenih Domna Prevca in Ilke Štuhec torej označuje sezono 2016/2017.

887. Kaj pa meseci? Ilka Štuhec je v letošnjem decembru dobila kar štiri tekme za svetovni pokal. Ali je to slovenski mesečni rekord?

Klemen P.

Ne, tudi ta slovenski rekord ima Peter Prevc, ki je v prvih dveh mesecih letošnjega leta dobil dvakrat po pet tekem. Še pet slovenskih športnikov pa se lahko pohvali z vsaj tremi zmagami v enem mesecu. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Športnik Šport Mesec Zmage Peter Prevc skoki januar 2016 5 Peter Prevc skoki februar 2016 5 Petra Majdič teki marec 2009 4 Ilka Štuhec smučanje december 2016 4 Primož Peterka skoki januar 1997 3 Primož Peterka skoki marec 1998 3 Petra Majdič teki januar 2010 3 Petra Majdič teki januar 2011 3 Tina Maze smučanje december 2012 3 Tina Maze smučanje marec 2013 3 Peter Prevc skoki december 2015 3 Domen Prevc skoki december 2016 3



Opomba: V krepkem tisku sta aktualna niza.

Slavko Jerič, @lavkeri