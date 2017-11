Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Viktorija Azarenka bo izpustila finale Pokala Fed. Foto: EPA Dodaj v

Belorusinje v finalu Pokala Fed brez nekdanje številke ena

Američanke v finalu prvič po letu 2010

2. november 2017 ob 14:44

Minsk - MMC RTV SLO, STA

Beloruska teniška zveza je sporočila, da dvakratna zmagovalka OP Avstralije v Melbournu in nekdanja številka ena na lestvici WTA Viktorija Azarenka ne bo nastopila na finalnem dvoboju svetovne skupine Pokala Fed proti ZDA.

Razlog za njeno odpoved je zasebne narave, predvsem pa odredba sodišča iz Los Angelesa, ki njenemu 10-mesečnemu sinu prepoveduje, da lahko zapusti Kalifornijo, in sicer zaradi spora glede skrbništva med 28-letno Viktorijo Azarenko in zdaj že njenim nekdanjim možem Billyjem McKeaguejem, s katerim se je ločila kmalu po rojstvu otroka.

Beloruske barve bodo tako zastopale Arina Sabalenka, Aleksandra Sasnovič, Vera Lapko in Lidzija Morozova, ameriške teniške igralke, ki bodo v finalu prvič nastopile po letu 2010 - predtem so v tem najimenitnejšem reprezentančnem tekmovanju 17-krat slavile -, pa bodo igrale brez Serene in Venus Williams. Ameriške barve bodo zastopale Sloane Stephens, CoCo Vandeweghe, Shelby Rogers in Alison Riske.

Finale Pokala Fed bo na sporedu 11. in 12. novembra v Minsku.

M. L.