Davisov pokal: Pouille Franciji prinesel deseti naslov

Goffin izsilil peti dvoboj, ki pa so ga Francozi dobili

26. november 2017 ob 18:50

Lille - MMC RTV SLO, STA

Francoska moška teniška reprezentanca je zmagovalka Davisovega pokala. V velikem finalu v Lillu je s 3:2 premagala Belgijo.

Zmago je gostiteljem priigral Lucas Pouille, ki je s 6:3, 6:1 in 6:0 na odločilnem dvoboju premagal Steva Darcisa. V petkovem prvem dvoboju je Goffin premagal Pouilleja s 7:5, 6:3 in 6:1, v drugem pa je bil Tsonga boljši od Darcisa s 6:3, 6:2 in 6:1. V soboto sta Richard Gasquet in Pierre-Hugues Herbert v igri dvojic s 6:1, 3:6, 7:6 (2) in 6:4 po dobrih treh urah premagala Rubena Bemelmansa in Jorisa de Looreja.

Goffin je prvi današnji posamični dvoboj dobil, s 7:6 (5), 6:3 in 2:6 je bil boljši od Jo-Wilfrieda Tsongaja, s tem pa je izsilil še peti dvoboj. V njem je Pouille prevladoval, za uspeh in dobljene tri nize je potreboval nekaj več kot uro in pol.

Francija je Davisov pokal osvojila desetič. Belgija doslej še nikoli ni osvojila najbolj prestižnega reprezentančnega teniškega tekmovanja na svetu, vse svoje finalne obračune je izgubila.

Davisov pokal, finale

Stadion Pierre Mauroy, trda podlaga:

FRANCIJA - Belgija 3:2



Pouille - Goffin 5:7, 3:6, 1:6

Tsonga - Darcis 6:3, 6:2, 6:1

Herbert/Gasquet - Bemelmans/de Loore 6:1, 3:6, 7:6 (2), 6:4

Tsonga - Goffin 6:7 (5), 3:6, 2:6

Pouille - Darcis 6:3, 6:1, 6:0

Zmagovalci Davisovega pokala od leta 1990 dalje:

2017: Francija

2016: Argentina

2015: Velika Britanija

2014: Švica

2013: Češka

2012: Češka

2011: Španija

2010: Srbija

2009: Španija

2008: Španija

2007: ZDA

2006: Rusija

2005: Hrvaška

2004: Španija

2003: Avstralija

2002: Rusija

2001: Francija

2000: Španija

1999: Avstralija

1998: Švedska

1997: Švedska

1996: Francija

1995: ZDA

1994: Švedska

1993: Nemčija

1992: ZDA

1991: Francija

1990: ZDA

