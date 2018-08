Đoković za dopolnitev zbirke v finalu s Federerjem

Bertensova v finalu

18. avgust 2018 ob 23:19,

zadnji poseg: 19. avgust 2018 ob 07:30

Cincinnati - MMC RTV SLO

Novak Đoković je v napetem polfinalu turnirja serije 1.000 v Cincinnatiju premagal Marina Čilića s 6:4, 3:6 in 6:3. V finalu ga čaka Roger Federer.

Srb bo že šestič zaigral v finalu tega turnirja, ki pa ga še nikoli ni dobil. Prav turnir v Cincinnatiju še manjka "Noletu" za popolno zbirko mastersov. Postane lahko prvi tenisač v moderni dobi z vsemi devetimi prestižnimi lovorikami. Leta 2008 in 2011 je izgubil finalni obračun proti Andyju Murrayju, v letih 2009, 2012 in 2015 pa je bil boljši Roger Federer.

31-letni Đoković je bolje začel polfinale, že v tretji igri je prišel do edinega brejka v prvem nizu. Hrvat je imel v šesti in deseti igri priložnost za vrnitev, a mu ni uspelo. V drugem nizu je Čilić zaigral precej bolje, v tretji in šesti igri je odvzel servis Đokoviću in izenačil na 1:1 v nizih.

Odločilni niz je bolje odprl zmagovalec letošnjega Wimbledona, ki je povedel s 3:1, nato pa v peti igri z dvojno napako izgubil začetni udarec. Čilić je izenačil na 3:3, ključna pa je bila osma igra, ko se je najprej rešil po 15/40, nato pa je Đoković z izjemnim forhendom prišel do brejka. V deveti igri je brez izgubljene točke zaključil obračun po dveh urah in 32 minutah.

Čilić, ki je zmagal na Odprtem prvenstvu ZDA pred štirimi leti, je zadel več "winnerjev" (42:26), vendar je naredil tudi precej več neizsiljenih napak (40:27). O izenačenosti dvoboja priča tudi število osvojenih točk, Đoković je zbral le dve več (94:92).

Goffina ustavila poškodba rame

Roger Federer je proti Goffinu vodil s 7:6 in 1:1, ko je Belgijec zaradi poškodbe rame predal dvoboj. "Kar naenkrat sem ugotovil, da ne servira več močno. A šele potem, ko je zaprosil za zdravniško pomoč, sem videl, da je res nekaj narobe. Videl sem, da ima težave, a sem mislil, da bo igral naprej," je povedal 37-letni Federer, ki lovi svojo 99. turnirsko zmago.

Đoković sicer v medsebojnih obračunih s Federerjem v zmagah vodi s 23:22, poleg tega je srbski igralec dobil tri od njunih zadnjih štirih dvobojev.

Bertensova znova izločila Kvitovo

Nizozemka Kiki Bertens je v polfinalu ugnala Petro Kvitovo s 3:6, 6:4 in 6:2. Nizozemka je Čehinjo premagala drugi teden zapored, to ji je uspelo tudi prejšnji teden v Montrealu. V nedeljo bo lovila drugo zmago na turnirjih WTA v karieri, letos je bila najboljša že na pesku v Charlestonu. Nasprotnica bo prva igralka sveta Simona Halep, ki je s 6:3 in 6:4 izločila Arino Sabalenka in bo igrala že v šestem letošnjem finalu.

Klepačeva izpadla v četrtfinalu

Andreja Klepač je v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez izpadla v četrtfinalu turnirja dvojic, kjer sta bili četrti nosilki. Slovensko-špansko kombinacijo sta s 7:6 (2) in 6:2 premagali Američanki Kathlyn Christian in Sabrina Santamaria.

CINCINNATI, moški

(5.669.360 dolarjev, trda podlaga)



Polfinale:

ĐOKOVIĆ (SRB/10) - ČILIĆ (HRV/7)

6:4, 3:6, 6:3

FEDERER (ŠVI/2) - GOFFIN (BEL/11)

7:6 (3), 1:1, b.b.

CINCINNATI, ženske

(2.874.299 dolarjev, trda podlaga)



Polfinale:

HALEP (ROM/1) - SABALENKA (BLR)

6:3, 6:4



BERTENS (NIZ) - KVITOVA (ČEŠ/8)

3:6, 6:4, 6:2

A. G.