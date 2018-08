Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Roger Federer je v Cincinnatiju zmagal enajstič zapored, turnir je osvojil v letih 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 in 2015. Zadnjič je grenkobo poraza na omenjenem turnirju v Ohiu okusil pred petimi leti v četrtfinalnem obračunu z Rafaelom Nadalom. Foto: Reuters Dobro je spet igrati v Cincinnatiju. Žal mi je, da sem moral izpustiti zadnja dva turnirja tu, a zaradi poškodb kolena in hrbta preprosto ni šlo. Dal bom vse od sebe in upam, da bom letos igral na najvišji ravni. Roger Federer Grk Stefanos Cicipas, finalist letošnjega Rogers Cupa, je izpadel že v uvodnem krogu Cincinnatija proti Belgijcu Davidu Goffinu (7:5 in 6:3). Foto: Reuters Serena Williams je prvič po rojstvu hčerke Alexis Olympie osvojila niz proti igralki iz elitne deseterice lestvice WTA. Čehinja Petra Kvitova je bila v 2. krogu Cincinnatija vseeno boljša s 6:2, 2:6 in 6:3. Foto: Reuters Dodaj v

Federer podaljšal zmagoviti niz v Cincinnatiju

S. Williams izpadla proti Kvitovi

15. avgust 2018 ob 07:34

Cincinnati - MMC RTV SLO

Švicarski teniški as Roger Federer se je uvrstil v osmino finala mastersa v Cincinnatiju, potem ko je v 2. krogu v dveh nizih premagal Nemca Petra Gojowczyka (6:4 in 6:4).

Švicar, ki je izpustil zadnji izvedbi mastersa v Ohiu, želi letos še osmič v karieri osvojiti ta turnir, to bi bila zanj že 99. turnirska zmaga.

"Dobro je spet igrati v Cincinnatiju. Žal mi je, da sem moral izpustiti zadnja dva turnirja tu, a zaradi poškodb kolena in hrbta preprosto ni šlo. Dal bom vse od sebe in upam, da bom letos igral na najvišji ravni," je po dvoboju z Gojowczykom dejal 37-letni Baselčan.

Za zmago dva odvzeta servisa

Ta je za uvrstitev v osmino finala potreboval uro in 13 minut, za zmagi v obeh nizih je potreboval po en odvzeti začetni udarec. V prvem nizu je nasprotnika strl v 5. igri, potem ko je že na uvodu dvoboja ubranil nekaj priložnosti za break, v 2. nizu je servis 47. igralcu sveta odvzel že v prvi igri, po mrtvem teku pa nato dvoboj mirno pripeljal do konca. Za mesto v četrtfinalu se bo udaril z Argentincem Leonardom Mayerjem, ki je s 7:6 in 6:4 ugnal Francoza Lucasa Pouilla.

Kvitova izločila Sereno

Razočarana pa Cincinnati zapušča Serena Williams, ki je v 2. krogu po napetem obračunu izpadla proti Čehinji Petri Kvitovi (6:2, 2:6 in 6:3). Williamsova, ki je pred dvema tednoma doživela najhujši poraz v karieri - proti 39. igralki sveta Johanni Konta je v San Joseju v pičlih 51 minutah izgubila s kar 6:1 in 6:0 -, se od marca po rojstvu hčerke postopoma vrača v teniško karavano, a do samega vrha je očitno še daleč.

Cincinnati (M), 2. krog, tabela

(5.669.360 dolarjev, trda podlaga)

RAONIC (KAN) - DŽAZIRI (TUN)



SHAPOVALOV (KAN) - EDMUND (VB/14)

6:4, 7:5

ĐOKOVIĆ (SRB/10) - MANNARINO (FRA)



DIMITROV (BLG/5) - M. ZVEREV (NEM)



A. ZVEREV (NEM/3) - HAASE (NIZ)



CARRENO BUSTA (ŠPA/13) - KLAHN (ZDA)



QUERREY (ZDA) - HAČANOV (RUS)



ČILIĆ (HRV/7) - COPIL (ROM)

ANDERSON (JAR/6) - CHARDY (FRA)



GOFFIN (BEL/11) - PAIRE (FRA)



KYRGIOS (AVS/15) - ČORIĆ (HRV)



DEL POTRO (ARG/4) - CHUNG (J. KOR)



THIEM (AVT/8) - FUCSOVICS (MAD)



NIŠIKORI (JAP) - WAWRINKA (ŠVI)



MAYER (ARG) - POUILLE (FRA/16)

7:6, 6:4

FEDERER (ŠVI/2) - GOJOWCZYK (NEM)

6:4, 6:4

Cincinnati (Ž), 2. krog, tabela

(2.874.299 dolarjev, trda podlaga)

HALEP (ROM/1) - TOMLJANOVIĆ (AVS)



BARTY (AVS/16) - KANEPI (EST)



CORNET (FRA) - MAKAROVA (RUS)



MUGURUZA (ŠPA/7) - CURENKO (UKR)



KERBER (NEM/4) - PAVLJUČENKOVA (RUS)



KEYS (ZDA/13) - GIORGI (ITA)



KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/13) - SABALENKA (BLR)



GARCIA (FRA/6) - AZARENKA (BLR)

6:4, 7:5

KVITOVA (ČEŠ/8) - S. WILLIAMS (ZDA)

6:3, 2:6, 6:3

MLADENOVIC (FRA) - KUZMOVA (BLR)

6:3, 6:0

MERTENS (BEL/15) - PETERSON (ŠVE)



STEPHENS (ZDA/3) - MARIA (NEM)



SVITOLINA (UKR/5) - KUZNECOVA (RUS)

7:6, 4:6, 6:4

ANISIMOVA (ZDA) - MARTIĆ (HRV)



SAKARI (GRČ) - KONTAVEIT (EST)



WOZNIACKI (DAN/2) - BERTENS (NIZ)

M. L.