Džumhurju Rusija ustreza - po Sankt Peterburgu slavil še v Moskvi

Ocenite to novico!

Del Potro v Stockholmu do 20. turnirske zmage

22. oktober 2017 ob 16:34

Moskva - MMC RTV SLO

Bosanski teniški igralec Damir Džumhur je v finalu teniškega turnirja ATP s 6:2, 1:6 in 6:4 premagal Litovca Ričardasa Berankisa.

25-letni Džumhur je po septembrskem zmagoslavju v Sankt Peterburgu, ko je osvojil svoj prvi ATP-turnir v karieri, osvojil še kakovosten turnir v Moskvi in bo od ponedeljka naprej med 30 najboljšimi tenisači sveta.

Džumhur je z Litovcem v finalu odpravil v uri in 39 minutah.

Tenisača sta dobro začela dvoboj, v četrti igri pa je zlahka prišel do brejka, povedel je s 3:1. V osmi igri je osvojil drugi brejk, prvi niz je dobil zanesljivo s 6:2. V drugem nizu se je Berankis razigral, povedel je z 2:0, Džumhur je na nasprotni strani nizal napake, povrhu pa je še slabo serviral. Berankis je Džumhurju do konca niza dvakrat odvzel servis, popolnoma je nadigral Džumhurja in tenisača sta bila izenačena v dobljenih servisih.

V tretjem nizu je Berankis nadaljeval dobro igro, vodil je s 4:3, imel je možnost preiti v vodstvo s 5:3, a se je Džumhur vrnil v velikem slogu. Izenačil je na 4:4, v naslednji igri pa je Berankisu še odvzel servis, prišel je do prednosti s 5:4. Berankis je v naslednji igri vodil že s 40:0, a je Džumhurju uspelo narediti preobrat in naslov je bil njegov.

20. turnirska zmaga za del Potra

29-letni argentinski teniški igralec Juan Martin del Potro je zmagovalec turnirja ATP v Stockholmu. Četrti nosilec turnirja je v finalu po uri in 23 minutah premagal prvopostavljenega Bolgara Grigorja Dimitrova s 6:4 in 6:2. Južnoameričan, ki je leta 2009 osvojil odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, je v švedski prestolnici dosegel jubilejno 20. turnirsko zmago.