Federer postavil nov mejnik - najstarejša številka ena

Bedene v polfinalu v Buenos Airesu

16. februar 2018 ob 21:45,

zadnji poseg: 16. februar 2018 ob 22:01

Rotterdam - MMC RTV SLO

Roger Federer si je z zmago nad Robinom Haasejem v četrtfinalu turnirja v Rotterdamu zagotovil vrnitev na vrh lestvice ATP, kjer je preživel že rekordna 302 tedna.

Ponedeljkova teniška lestvica bo tako nekaj posebnega, saj bo 36-letni Federer najstarejši igralec v zgodovini na prvem mestu lestvice. Do zdaj je bil rekorder Andre Agassi, ki je bil 7. septembra 2003 na prvem mestu pri 33 letih, pri ženskah pa Serena Williams (35 lani maja).

Švicarski as je Haaseja ugnal v treh nizih. Potem ko je prvega izgubil s 4:6, je naslednja dobil s 6:1. Drugi niz je trajal le 19 minut.

Ko bo na lestvici na prvem mestu zamenjal Rafaela Nadala, bo podrl še en rekord, in sicer v dolžini obdobja med prvim in zadnjim dnem kraljevanja na teniški lestvici. Od 2. februarja 2004 (takrat je bil Federer prvič na vrhu lestvice) do 19. februarja 2018 bo minilo 14 let in 17 dni. Do zdaj je imel rekord Nadal (9 let, 184 dni).

"Številka ena je vsekakor eden izmed največjih dosežkov v našem športu. Kar težko verjamem, da mi je to uspelo pri 36 letih. Ko si starejši, znaš to bolj ceniti. Mislim, da je bilo potrebno vložiti dvakrat več dela. Na začetku kariere se mi je to zdelo samoumevno. Prvič sem bil na prvem mestu leta 2004, kar je zares že dolgo časa nazaj. Zadnjič sem bil prvi igralec sveta leta 2012, ko sem osvojil Wimbledon, potem pa sem na počitnicah izvedel, da sem prvi. Tokrat je še posebej sladko, saj sem si to mesto priboril na igrišču," je bil navdušen 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Za vstop v finale se bo Federer v soboto pomeril z Andreasom Seppijem.

Bedene v polfinalu Buenos Airesa

Na turnirju v Buenos Airesu je velik podvig uspel Aljažu Bedenetu, saj se je prebil v polfinale, potem ko je domačina Diega Schwartzmana po uri in 36 minutah igre ugnal s 6:4 in 6:4. Izkoristil je štiri od šestih priložnosti za brejk (tekmec le 2/10).

Rotterdam, četrtfinale, tabela

(1.996.245 evrov, trda podlaga)



FEDERER (ŠVI/1) - HAASE (NIZ)

4:6, 6:1, 6:1

SEPPI (ITA) - MEDVEDEV (RUS)

7:6, 4:6, 6:3

GOFFIN (BEL/4) - BERDYCH (ČEŠ/6)

b. b.

DIMITROV (BLG/2) - RUBLJEV (RUS)

6:3, 6:4

Buenos Aires, četrtfinale, tabela

(648.180 am. dolarjev, pesek)



THIEM (AVT/1) - PELLA (ARG)



MAYER (ARG) - MONFILS (FRA)



BEDENE (SLO) - SCHWARTZMAN (ARG/5)

6:4, 6:4

DELBONIS (ARG) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)

6:3, 7:5

T. O., A. G.